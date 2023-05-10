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CNews приглашает на работу талантливых журналистов и редакторов

Издание CNews приглашает к сотрудничеству талантливых авторов.

CNews приглашает на работу редакторов и журналистов. Вот наши вакансии.

ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ

Обязанности:

  • подготовка материалов;
  • проведение интервью.

Требования:

  • грамотный русский язык;
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • допускается удаленка, рассматриваются кандидатуры соискателей, живущих вне Москвы.

Отправить резюме.

РЕДАКТОР ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ

Обязанности:

  • редактура и выпуск материалов в ленту новостей CNews.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • работа удаленная, рассматриваются кандидатуры соискателей, живущих вне Москвы.

Отправить резюме.

АВТОР, ЖУРНАЛИСТ

Обязанности:

  • написание статей;
  • проведение интервью.

Требования:

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • допускается удаленная работа;
  • рассматриваются кандидаты, живущие вне Москвы.

Отправить резюме.

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