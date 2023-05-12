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«Микрон» готовится выпускать российские SIM-карты на замену китайским

«Микрон» начнет серийный выпуск чипов для российских «симок» в 2024 г. Это необходимо для импортонезависимости и исключения рисков возникновения проблем со связью. Однако «Микрон» не может удовлетворить все потребности российских операторов, в лучшем случае он может производить почти треть от необходимого. А пока операторы закупают чипы у китайских поставщиков.

SIM-карты на «Микроне»

Зеленоградский завод «Микрон» в 2024 г. начнет серийно выпускать чипы для российских SIM-карт с отечественной криптографией. Это обсуждалось на совещании под председательством замглавы Минцифры Андрея Заренина, пишет «Коммерсант». Совещание прошло 5 мая 2023 г. и было посвящено производству отечественных SIM-карт и внедрению их на сетях операторов связи.

По словам собеседника издания, Минцифры планирует развить российское производство и ускорить внедрение отечественных SIM-карт. Это необходимо для того, чтобы исключить риски проблем со связью из-за зависимости от импорта.

На совещании у Заренина присутствовали представители МТС, Института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева (ИТМиВТ), «Телесистемы сервис» и другие. Представители Минцифры, а также МТС и ИТМиВТ не ответили на запросы издания.

Какие SIM-карты у нас стоят сейчас

До февраля 2022 г. отечественные операторы приобретали SIM-карты в большинстве у западных игроков (Gemalto, Giesecke & Devrient и других). Но после введения санкций российским компаниям пришлось переориентироваться на китайских поставщиков. При этом китайские SIM-карты в несколько раз дороже европейских аналогов. В феврале 2023 г. отечественные производители электроники попросили ввести заградительные пошлины на ввоз в Россию банковских и SIM-карт из-за опасения захвата рынка производителями из Китая и банкротства российских предприятий в этой связи.

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Фото: © АндрейПопов / Фотобанк Фотодженика
В России в 2024 г. может начаться серийный выпуск чипов для SIM-карт

«Микрон» обладает достаточными компетенциями и возможностями для освоения серийного выпуска чипов для SIM-карт, рассказали представители завода изданию. Сейчас такой чип разрабатывается и будет выпускаться по топологии 180 и 90 нм. Операторы связи уже начали тестировать ПО для него.

Однако «Микрон» не сможет покрыть все потребности российского рынка. Российским операторам в год необходимо порядка 70-100 млн карт. Зеленоградский завод же способен максимум выпускать 20 млн, рассказал «Коммерсанту» собеседник, близкий к Правительству.

Создание российской «симки»

РБК в мае 2019 г. писал о планах продавать в России доверенные SIM-карты с отечественной криптографией. Предполагалось, что «симки» будут работать на чипах Samsung. Решение для использования российской криптографии в сотовых сетях разработал ИТМиВТ. В 2021 г. карты тестировал «Воентелеком».

Российские операторы к внедрению российских SIM-карт с отечественной криптографией относятся осторожно. Представители «Мегафона» и «Вымпелкома» заявили, что такие решения нужно тщательно тестировать, прежде чем перейти к их массовому использованию. Один из собеседников издания уточняет, что такой проект не может быть реализован в ближайшие несколько лет. Потому что для использования «симок» с российской криптографией необходимо модернизировать телеком-оборудование. А сейчас, в условиях санкционного давления, с новыми поставками дело обстоит неважно, а российских аналогов телеком-«железа» пока нет.

Кристина Холупова

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