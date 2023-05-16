«Связной» не смог уговорить суд на отсрочку. Огромный долг «Билайну» придется заплатить

Суд отказал «Связному» в отсрочке исполнения решения о взыскании в пользу «Вымпелкома» задолженности на сумму 828 млн руб. «Связной» опасается, что в дальнейшем будет сложно осуществить поворот судебного решения.

«Связной» просит отсрочки по выплате задолженности «Вымпелкому»

Арбитражный суд Московского округа принял кассационную жалобу ООО «Сеть «Связной» (головная структура одноименной сети салонов связи) на решение судов предыдущих инстанций, принятых по иску телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Ранее «Вымпелком» добился взыскания со «Связного» денежных средств в размере 828 млн руб.

«Связной» обеспокоен финансовой ситуаций вокруг «Вымпелкома»

Одновременно «Связной» просил отложить исполнение судебных актов о взыскании с него задолженности в пользу «Вымпелкома», мотивируя это ухудшением финансового состояния истца. «Связной» указывает, что чистая прибыль «Вымпелкома» (по РСБУ) в 2021 г. сократилась на 86% по сравнению с 2020 г. и составила 3 млрд руб. Кроме того, согласно отчету компании «Актион-Диджитал», «Вымпелком» является ответчиком по 3,9 тыс. судебных исков, общая сумма требований к нему составляет 4,8 млрд руб.

Фото: «Связной» Суд отказал «Связному» в отсрочке взыскания 828 млн руб. в пользу «Вымпелкома»

Также в «Связной» сослались на публикации в СМИ, свидетельствующие о недостаточно стабильном финансовом положении «Вымпелкоме». При таких обстоятельствах в «Вымпелкоме» сделали вывод, что если денежные средства будут списаны в пользу «Вымпелкома», а затем решение суда будет обжаловано, то, с учетом наличия у «Вымпелкома» неисполненных обязательств перед другими кредиторами, «Связной» не сможет осуществить поворот судебных решений по данному делу.

Кроме того, в Арбитражном суде Москвы в настоящее время начались слушания по признанию «Связного» банкротом. В этой связи выплата денежных средств «Вымпелкому» создаст «крайне негативные последствия» в виде невозможности погашения «Связным» образовавшейся задолженности по выплате заработной платы и иных социальных выплат сотрудника компании, по уплате налогов, а также повлечет преимущественное удовлетворение требований «Вымпелкома» перед иными кредиторами, подавшими заявления о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве.

В суде отвергли доводы «Связного», указав, что они не могут свидетельствовать о невозможности поворота исполнения обжалуемых судебных актов. Пресс-служба «Вымпелкома» от комментариев отказались.

За что «Вымпелком» подал в суд на «Связной»

Иск «Вымпелкома» к «Связному» был подан в 2022 г. Оператор ссылается на заключенный между сторонами в 2016 г. договор о продаже абонентских контрактов оператора в обмен за выплату дилерского вознаграждения и дополнения к нему от 2021 г., согласно которому «Вымпелком» перечислил «Связному» аванс в счет предстоящих выплат денежных вознаграждений в размере 1,2 млрд руб. (с учетом НДС).

Тогда же стороны договорились, что если в течение двух любых последовательных отчетных периодов в 2022 г. «Связной» выполнит план продаж абонентских контрактов «Вымпелком» по России на 80% или менее, то «Вымпелком» имеет право в одностороннем порядке расторгнут контракт или потребовать возврата ранее выплаченного аванса (за вычетом вознаграждений за прошедшие отчетные периоды).

Поскольку за апрель и май 2022 г. план продаж был выполнен менее чем на 80%, «Вымпеклмо» потребовал от «Связного» возврата остатка аванса, размер которого составлял 851 млн руб. «Связной» подписал соответствующий акт, но не исполнил соответствующее требование, в связи с чем «Вымпелком» начислил на розничную сеть процент за пользование чужими средствами в размере 10 млн руб.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции «Связной» попытался предъявить встречный иск к «Вымпелкому» о взыскании 270 млн руб. и об изменении условий договора. Но суд посчитал, что «Связной» злоупотребляет своим правом, так как встречный иск был подан через четыре месяца после подачи иска «Вымпелкома», и отказал «Связному» в его удовлетворении.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Вымпелкома», а также отказал «Связному» в уменьшении суммы исковых требований на 270 млн руб. Апелляционная инстанция это решение поддержала. «Связной», в свою очередь, подал в Арбитражный суд Москвы отдельный иск к «Вымпелкому» о взыскании 270 млн руб. (177 млн руб. – суммы вознаграждений, 93 млн руб. – сумма компенсаций).

Иски к «Связному»

«Связной» с лета 2022 г. испытывает трудности при расплате с кредиторами. Сначала иски к розничной сети подали банки «Альфа-банк» и Совкомбанк, требуя взыскания, соответственно, 6 млрд руб. и 2,5 млрд руб. Впоследствии «Альфа-банк» отозвал свой иск, а с Совкомбанком было заключено мировое соглашение о погашении задолженности до конца 2025 г.

Дистрибьютор «Мерлион» отсудил у «Связного» 4,4 млрд руб. в качестве задолженности за поставку оборудования Apple, Xiaomi и Digma (бренд группы «Мерлион»). Компания «РБ Факторинг» пыталась отсудить у «Связного» 1,87 млрд руб. в счет задолженности по поставкам оборудования. Рассмотрение дела закончилось заключением мирового соглашения, согласно которому задолженность должна быть погашена до конца 2024 г.

Связной объяснял свои проблемы введением санкций против России со стороны ряда «недружественных стран», что, в свою очередь, привело к прекращению отгрузок оборудования рядом производителей. Из-за этого «Связной» «больше не может вести дальнейшую коммерческую деятельность, а финансовые показатели упали до критических».

Перспектива банкротства «Связного»

В марте 2023 г. в Арбитражный суд было подано заявление от индивидуального предпринимателя Петра Колотилина о признании «Связного» банкротом. Впоследствии к рассмотрению дела присоединились и другие кредиторы «Связного», включая «Альфа-банк» и компанию «Лорус Автотранс». А вместо Колотилина в деле стал участвовать Совкомбанк.