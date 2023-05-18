Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей

АФК «Система» — основной акционер МТС — прекращает листинг своих акций на Лондонской бирже. Торги акциями корпорации на этой площадке были приостановлены еще в 2022 г., а основатель корпорации Владимир Евтушенков вместе с сыном Феликсом оказались под санкциями Великобритании.

АФК «Система» покидает Лондон

АФК «Система» сообщила о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на акции корпорации, на Лондонской фондовой бирже (LSE). Также ценные бумаги корпорации исключены из официального списка Управления Великобритании по финансовому регулированию (FCA).

В апреле 2023 г. АФК «Система» уведомила LSE и FCA о намерении прекратить листинг GDR на Лондонской бирже. Также банку-депозитарию , Citibank, было направлено уведомление о прекращении программы GDR. Расписки АФК «Система» будут автоматически конвертированы в обыкновенные акции корпорации, учитываемые у российского депозитария — «Ситибанк» («дочка» Citibank).

АФК «Система» провела IPO (первичное размещение акций) на LSE в 2005 г. Затем ряд компаний, находившихся под контролем корпорации, также провели IPO на этой площадке. Среди них — телекоммуникационный оператор «Комстар – объединенные системы» (был поглощен МТС в 2010 г.), «Ситроникс» (провел делистинг в 2012 г.), девелопер «Система -галс», ритейлер «Детский мир».

Основной актив АФК «Система» — телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС). Также корпорация является совладельцем интернет-ритейлера Ozon. Торги акциями корпорации продолжаются на Московской бирже.

Проблемы российских компаний с иностранными фондовыми площадками

В начале 2022 г., сразу после старта специальной военной операции (СВО) России на Украине, западные фондовые площадки приостановили листинг акций большей части компаний с российскими корнями. Так, на LSE, помимо АФК «Система», были приостановлены торги акциями интернет-холдинга VK. Кроме того, LSE заблокировала для россиян доступ к сайту биржи.

На американской бирже Nasdaq были приостановлены котировки Yandex (владелец российского «Яндекс»), HeadHunter, Ozon, Qiwi и разработчика мобильных игр Nexters. На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) были приостановлены торги акциями МТС и маркетплейса в сфере недвижимости «Циан».

Затем в России был принят закон, обязывающий российские компании прекратить обращение своих депозитарных расписок за рубежом и автоматически конвертировать их в обыкновенные акции. Правда, Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций могла выдать россиянам разрешение на продолжение обращение депозитарных расписок.

МТС получила такое разрешение до 12 июля 2022 г., АФК «Система» — до 13 мая 2023 г. Летом 2022 г. МТС объявила о прекращении листинга на NYSE. Остальные из упомянутых компаний выходили на зарубежные рынки через иностранные юридические лица.

Окончательных уход с западных фондовых площадок

В начале 2023 г. администрация Nasdaq приняла решение о делистинге акций Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi. Аналогичное решение в отношении акций «Циана» приняла администрация NYSE. Все из упомянутых компаний намерены обжаловать эти решения. В то же время на Nasdaq были возобновлены торги акциями Nexters. Это случилось после объявления компании об уходе из России.

В то же время же на LSE не прекращались торги акциями ИТ-дистрибьютора Softline. Это связано с тем, что основной владелец компании Игорь Боровиков имеет налоговое резидентство в Португалии. Впрочем, компания все равно разделила свой бизнес на российский и международный: сначала российское подразделение по символической стоимости было отдано Боровикову, затем его перепродали фонду «Тэтис кэпитал».

При этом у Softline низкий объем торгов на LSE. Это связано с разрывом отношений между LSE и Московской биржей, где также продолжают котироваться акции компании. В связи с этим она путем слияния со SPAC-структурой намерена выйти на Nasdaq.

Санкции в отношении владельцев АФК «Система»

Также в начале 2022 г. под санкциями Великобритании оказался основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. Сразу после этого он сократил свою долю в корпорации с 59,2% до 49,2% акций. 10% акций были переданы сыну бизнесмена — Феликсу Евтушенкову.

МТС от включения в санкционные списки подстраховалась: эффективная доля АФК «Система» в МТС снизилась с 50,02% до 49,9% за счет передачи 1,15% акций президенту телекоммункационного оператора Вячеславу Николаеву. В начале 2023 г. Великобритания ввела санкции в отношении членов семьи Владимира Евтушенкова, включая Феликса.