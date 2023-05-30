Рогозин призвал отключить в России GPS. Пусть «учат матчасть и карты»

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал заблокировать GPS по всей России и отключить все ее станции на территории страны. В качестве альтернативы он предложил «учить матчасть и карты», но позже вспомнил о существовании ГЛОНАСС – системы, которую Россия создает с середины ХХ века именно в качестве замены GPS.

GPS не место в России

Жители России могут остаться без системы навигации GPS. Идею по отключению популярной во всех уголках страны американской навигационной системы публично высказал Дмитрий Рогозин, бывший глава «Роскосмоса».

Свое предложение по «выдворению» GPS из России Рогозин разместил в личном Telegram-канале «Рогозин на фронте» 30 мая 2023 г., почти сразу после того, как стало известно о массированной атаке беспилотников по Москве. Это как минимум второй случай за последний месяц, когда БПЛА долетели до российской столицы – первый произошел в начале мая 2023 г.

Фото: Jamie Street / Unsplash Про то, что GPS россиянам вполне могли бы заменить компас, мох на деревьях и путеводная звезда, Рогозин не упомянул

В качестве основной альтернативы навигаторам в смартфонах, планшетах и умных часах Дмитрий Рогозин порекомендовал «учить матчасть и карты», добавив, что «хороший таксист Москву должен знать наизусть и не по GPS». Про тех людей, кто в такси не работает, а также живет не в Москве, посещая столичный регион только по работе или с целью отдыха, экс-руководитель российского космического ведомства ничего не сказал.

Опыт имеется

Дмитрий Рогозин заявил, что в России GPS нужно блокировать, а также необходимо отключать входящие в состав этой системы станции, размещенные на территории России. Опыт с блокировкой, пусть не повсеместной, у России уже есть – после появления беспилотников в самом центре Москвы в начале мая 2023 г. жители и гости столицы начали массово сталкиваться со сбоями в работе навигаторов. Ситуация повторилась и 30 мая 2023 г. Еще один пример – жители Волгограда 2 февраля 2023 г., в день 80-й годовщины победы СССР в Сталинградской битве, тоже не могли пользоваться навигаторами, а также сотовой связью, в нескольких приближенных к историческому центру города районах. Вероятно, это могло быть связано с присутствием в этот день в Волгограде Президента России Владимира Путина.

Дополнительная альтернатива

В качестве возможной замены GPS Рогозин привел не только бумажные карты, пик популярности которых пришелся на начало XX века. Он также упомянул про российскую навигационную систему ГЛОНАСС – (Глобальная навигационная спутниковая система).

ГЛОНАСС – это советская разработка, старт которой был дан в 1963 г. и система с самого начала создавалась и позиционировалась как замена GPS. Первый спутник ГЛОНАСС оказался на орбите Земли в 1982 г. – СССР всего лишь на четыре года отстал от США, которые вывели первый спутник GPS на орбиту в 1978 г.

Пост Рогозина в его личном Telegram-канале

Поначалу система предназначалась исключительно для военных, но со временем к ее использованию допустили и гражданских. Группировка спутников ГЛОНАСС движется в трех орбитальных плоскостях с высотой орбит 19,1 тыс. км. В отличие от GPS, у спутников ГЛОНАСС нет синхронности с вращением планеты, за счет чего достигается более высокая стабильность работы всей системы в целом. Это также упрощает обслуживание системы ввиду отсутствия необходимости проведения дополнительных корректировок спутников.

Но у ГЛОНАСС есть свои недостатки – система не всегда способна обеспечить полное покрытие планеты. Это связано с тем, что часть спутников выводят из эксплуатации на время технического обслуживания. Такое происходило, к примеру, в августе 2019 г., когда ГЛОНАСС временно лишилась сразу трех спутников.

С потребительскими устройствами полный порядок

Как в действительности отразится полное отключение GPS в России на возможности ездить и ходить пешком по навигатору, а не по бумажным картам, не спрашивать у каждого прохожего дорогу, предугадать сложно. Но производители мобильных устройств, несмотря на постоянное приумножение антироссийских санкций, бойкот ГЛОНАСС пока не устраивают – поддержка этой навигационной системы есть в подавляющем большинстве современных смартфонов. Притом от ценовой категории гаджета наличие или, наоборот, отсутствие поддержки ГЛОНАСС чаще всего никак не зависит, что видно на примере актуального модельного ряда китайских смартфонов Xiaomi.

ГЛОНАСС-ресивер есть во флагманском Xiaomi 12 Pro, который на момент публикации материала продавался в России за 90 тыс. руб. Но получить возможность подключения к российским спутникам можно и за 10 тыс. руб. – столько в России стоит базовая версия смартфона Redmi 12C, тоже наделенная поддержкой ГЛОНАСС.

Из Госдумы в Донбасс

Дмитрий Рогозин – это выпускник международного отделения факультета журналистики столичного МГУ (год выпуска – 1986). Спустя два года он окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при МГК КПСС. Имеет две ученые степени – Доктор философских наук по специальности «философия и теории войн» и Доктор технических наук по специальности «теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения».

В крупную российскую политику Рогозин пришел в 1997 г. став депутатом Госдумы и пробыв им до 2007 г. За этот период он успел поработать заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности, председателем комитета по международным делам, руководителем делегации Федерального Собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также председателем партии «Родина».

С 2008 по 2011 гг. Рогозин занимал пост постоянного представителя России при НАТО, а с 2011 по 2012 гг. он был спецпредставителем Президента России по взаимодействую с НАТО. В современной России Рогозин известен в первую очередь как бывший генеральный директор «Роскосмоса» – он возглавил эту организацию в мае 2018 г. По прошествии четырех лет, в июле 2022 г., Рогозин покинул эту должность. «Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», – говорится в указе Владимира Путина от 15 июля 2022 г.

О нынешнем месте официального трудоустройства Рогозина на момент выхода материала информации в открытых источниках не было. Известно лишь, что в октябре 2022 г. экс-глава «Роскосмоса» был в Донбассе – по его словам, он оказался там с гуманитарной миссией.