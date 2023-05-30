«Ростелеком» займется производством видеокамер, роутеров и маршрутизаторов

«Ростелеком» займется выпуском телеком-оборудования на мощностях питерского завода «Авангард». Предполагается собирать роутеры, коммутаторы, маршрутизаторы, оборудование для домофонов и другое. Под каким брендом будут выпускаться устройства не известно. Эксперты отмечают, что завод ранее не занимался сборкой такого оборудования и имеет небольшой опыт крупносерийного производства.

Производство «Ростелекома»

«Ростелеком» начнет выпускать абонентское телеком-оборудование в Санкт-Петербурге. Для этого будут использованы мощности завода «Авангард». Об этом президент компании Михаил Осеевский рассказал «Ведомостям».

По его словам, на «Авангарде» будут собирать видеокамеры, роутеры и ряд другого оборудования. Помимо этого, планируется сборка коммутаторов, маршрутизаторов, оборудования для домофонов и прочее. Устройства требуются для сети «Ростелекома», пояснил изданию представитель компании.

Запуск производства намечен на середину июня 2023 г. Не известно, под каким брендом будет выпускаться оборудование. «Ростелеком» планирует «максимально широкое использование отечественных компонентов».

Получится ли у «Ростелекома»

Согласно официальному сайту, «Авангард» предоставляет услуги по разработке и производству телекоммуникационных шкафов, производит датчики, лифтовое оборудование, микроэлектронику и другое оборудование.

Как заявил изданию гендиректор «Промобита» Максим Копосов, «Авангард» обладает мощной производственной базой, но у него недостаточно опыта в области крупносерийного производства потребительской электроники. По его словам, на этом рынке сложно оперативно поставить на производство новую продукцию, а также перестроить технологические процессы и снизить ее себестоимость.

При этом «Авангард» не разрабатывает телеком-оборудование, подчеркнул исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский (только металлические шкафы для его монтажа). Поэтому эффективнее было бы развивать существующие производства телеком-оборудования, чем действовать таким образом, считает Покровский.

По мнению Копосова, «Ростелеком» сможет обеспечить гарантированный спрос на производимую продукцию. Но для того, чтобы обеспечить доступную стоимость такого оборудования необходимо выпускать продукцию большими партиями и много вкладывать в закупку компонентов и модернизацию производственных линий.

ПАКи на внешний рынок

Оператор собирается производить оборудование не только на мощностях «Авангарда». В апреле 2023 г. «Ростелеком» сообщил о подписании форвардных контрактов на создание программно-аппаратных комплексов (ПАК) для мобильной инфраструктуры с «Булатом» и производителем вычислительной техники Yadro.

Детали представители компании не раскрыли. Однако представитель оператора тогда заявил, что «Ростелеком» начнет производить миллионы единиц оборудования в ближайшие несколько лет. При этом планируется покрывать не только собственные потребности, но и выводить товар на внешний рынок.