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«Ростелеком» заполучил контроль над производителем телеком-оборудования, из которого только что вышел «Ростех»

«Ростелеком» установил контроль над производителем телекоммуникационного оборудования «Булат», который создавался оператором совместно с госкорпорацией «Ростех». Вместо «Ростеха» партнером «Ростелекома» в данном проекте стал разработчик микроэлектроники НИИ «Масштаб».

«Ростелеком» стал контролирующим владельцем «Булат»

Принадлежащий «Ростелекому» венчурный фонд «Коммит Кэпитал» увеличил с 37,5% до 51% свою долю в производителе телекоммуникационного оборудования «Булат». Информация об этом следует из данных базы «Контур.Фокус», первым на это внимание обратило агентство «Интерфакс».

В начале 2023 г. основатель «Булат» компания «Кьютек» (Qtech) владела долей 24,5%. 38% были у НИИ «Масштаб», входящего в состав госкорпорации «Ростех». НИИ «Масштаб» также входило в число совладельцев «Кьютек», владея долей размером 49%.

В апреле 2023 г. НИИ «Масштаб» вышел из числа совладельцев «Булат», его доля сначала перешла к «Кьютек», который стал контролирующим собственником «Булат» с долей 62,5%. Однако затем доля «Кьютек» сократилась до 24,5%, а 38% в «Булат» отошли к разработчику микроэлектронного оборудования НПЦ «Элвис» (известен разработкой процессоров «Скиф»).

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Фото: «Ростелеком»
«Ростелеком» установил контроль над производителем телекоммуникационного оборудования «Булат»

Теперь же доля «Кьютек» в «Булат» сократилась до 11%, а контроль над «Булат» перешел к структуре «Ростелекома». Представители «Ростелекома» поясняют, что данная сделка позволит оператору консолидировать активы и компетенции, связанные с разработкой отечественного телекоммуникационного оборудования и базовых станций, а также контролировать производственный процесс и управлять ходом разработок.

Параллельно НИИ «Масштаб» вышел и из числа совладельцев «Кьютек». Его доля перешла к основному владельцу компании – ООО «Кьютек-Инвест», которое принадлежит гендиректору «Булат» Александру Комарову (56,85%), Ивану Ерошоку (28,7%) и управляющей компании «ИТ-Капитал» (14,46%, ее владельцем является Николай Салтыков). «Ростех» от комментариев относительно выхода НИИ «Масштаб» из указанных активов отказались.

Как и кем создавался «Булат»

Qtech основана в 2005 г. Компания специализируется на разработке и производстве профессионального оборудования для операторов связи на базе различных технологий. «Булат» был образован Qtech в 2015 г. и стал партнером «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК, через нее в то время «Ростех» владел НИИ «Масштаб») в части производства телекоммуникационного оборудования.

В 2016 г. «Ростелеком» и «Ростех» (в лице ОПК) договорились о создании совместного предприятия по производству телекоммуникационного оборудования на базе «Булата». В портфолио компании значатся коммутаторы агрегации, коммутаторы доступа, маршрутизаторы, сетевые абонентские устройства, сервера, системы хранения данных (СХД), базовые станции интернета вещей и т.д. За 2021. Выручка «Булат» составила 3,57 млрд руб., валовая прибыль – 3,1 млрд руб., прибыль от продаж – 271,4 млн руб., чистая прибыль – 22 млн руб.

Потребности в отечественном телекоммуникационном оборудовании

В 2022 г. после ухода крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования из России, потребность в отечественном оборудовании резко возросла. В конце 2022 г. «Ростелеком» сообщил о подписании форвардного контракта на закупку телекоммуникационного оборудования у компании «КС Групп» (бренд Yadro), входящий в состав «ИКС Холдинг». Недавно президент «Ростелекома» Михаил Осеевский также рассказал, что компания будет собирать абонентское оборудование (видеокамеры, роутеры, маршрутизаторы и т.д.) на базе петербургского завода «Авангард».

«Булат» будет не первым совместным проектом «Ростелекома» и НПЦ «Элвис». В 2022 г. стороны договорились о создании совместного предприятия «Эсай майкро», которое будет заниматься развитием микроэлектроники. Партнерство необходимо «Ростелекому» для формирования технологической цепочки производства отечественного клиентского и операторского оборудования связи.

Игорь Королев

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