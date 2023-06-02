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«Ростелеком» потратит 2,5 млрд руб. на роутеры на новом российском чипе

«Ростелеком» на 2,5 млрд руб. закупит домашние роутеры у собственной «дочки» «Электра». Также «Ростелеком» на 500 млн руб. закупит приставок для IP-телевидения. Продукция будет делаться на новом чипе завода «Микрон».

«Ростелеком» закупит роутеры у собственной «дочки»

«Ростелеком» подписал форвардный контракт со своей дочерней компанией «Электра» на поставку абонентского оборудования. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на президента компании Михаила Осеевского. Отмечается, что оборудование будет производиться на базе нового чипа зеленоградского завода «Микрон».

Пресс-служба «Ростелекома» уточнила, что форвардный контракт рассчитан на два года, поставки начнутся в III-IV квартале 2023 г. Речь идет о поставке 800 тыс. домашних роутеров различных модификаций. Сумма контракта составляет 2,5 млрд руб. Кроме того, у «Ростелекома» уже есть контракт с «Электра» на поставку приставок для IP-телевидения на 200 тыс. штук. Его сумма составляет 500 млн руб.

Также у «Ростелекома» существует производство видеокамер и коммутаторов, которые, в том числе, используются на обслуживании Единого дня голосования. Компания рассчитывает на расширение линейки этого оборудования и увеличение объемов поставок.

Кому принадлежит «Электра»

«Электра» называет себя российским разработчиком и производителем сервисных платформ и оборудования инфраструктуры связи для ведущих телекоммуникационных операторов России. В числе проектов компании – внедрение Автоматизированной системы учета потребления по заказу Правительства города Москвы.

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Фото: © hodim / Фотобанк Фотодженика
«Ростелеком» закупит на 2,5 млрд руб. домашние роутеры у собственной «дочки» «Электра». Техника будет производиться на новом чипе завода «Микрон»

ООО «Электра» было зарегистрировано в 2018 г. Первоначально компания почти полностью принадлежала «Ростелекому» в лице его «дочки» «Вестелком».

С 2019 г. доля размером 49% в компании отошла к Научно-производственной компании «Ротек», следует из данных базы «Контур.Фокус». «Ротек» на паритетных началах принадлежит гендиректору компании Светлане Флейшман и ООО Инвест строй проект», которая, в свою очередь, принадлежит своему гендиректору Сергей Люборту.

«Ростелеком» и производство телекоммуникационного оборудования

Недавно Михаил Оссевский говорил о планах компании начать сборку видеокамер, роутеров и другого оборудования на базе петербургского завода «Авангард».

Кроме того, «Ростелеком» установил контроль над производителем телекоммуникационного оборудования «Булат». Данная структура была создана компанией Qtech. В 2016 г. «Ростелеком» и структуры госкорпорации «Ростех» стали совладельцами «Булат». Теперь «Ростех» вышел из проекта, зато новым совладельцем «Булат» (помимо Qtech и «Ростелекома») стал разработчик микроэлектроники НЦТ «Элвис» (известен разработкой процессоров «Скиф»).

«Микрон» и китайские поставщики

Одновременно стало известно, что завод «Микрон», в условиях санкций со стороны Евросоюза и США, пытается увеличить мощности производства 90-нанометровых процессоров.

Как сообщала газета «Коммерсант» со ссылкой на замгендиректора завод по операционной деятельности Сергея Ранчина, в условиях санкций со стороны США и Евросооюза «Микрону» приходится переориентироваться на китайских поставщиков. Пресс-служба «Микрона» сообщила, что в закупаемых «Ростелекомом» маршрутизаторах будут использоваться изготовленные на заводе стабилизаторы напряжения.

Игорь Королев

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