«Ростелеком» начал производство аналогов телеком-оборудования Cisco, Huawei, Nokia

«Ростелеком» в рамках 600-миллионного инвестиционного проекта запустил на мощностях санкт-петербургского радиоэлектронного предприятия «Авангард», уцелевшего с советских времен, выпуск коммутаторов, роутеров и камер под собственной маркой РТТ. Перспективная емкость производства — свыше миллиона устройств.

Запуск телеком-производства

«Ростелеком» в партнерстве с группой «Авангард» и компанией «Кьютек» запустил в Санкт-Петербурге производственную линию по выпуску телеком-оборудования. Первой 14 июня 2023 г. с конвейера сошла печатная плата «Кьютека», однако основной специализацией предприятия заявлен выпуск конечных устройств — в первую очередь коммутаторов, маршрутизаторов и видеокамер.

Представители оператора сообщили CNews, что в целом линейка нового оборудования призвана стать на российском рынке аналогом решений известных зарубежных вендоров: Cisco, Huawei, Nokia и др.

«Авангард» является сохранившимся с советских времен радиоэлектронным предприятием, изначально выпускавшем продукцию двойного назначения. Именно на его площадях была запущена новая линия. «Кьютек» известен как производитель собственного телеком- и ИТ-оборудования. Организация стояла у истоков другого известного телеком-производителя — компании «Булат», которую «Ростелеком» взял под контроль в конце мая 2023 г.

Первая печатная плата, сошедшая с нового конвейера в Санкт-Петербурге

По сообщению участников нового проекта, их совместное предприятие получило название РТТ, что в вольной трактовке можно считать «Ростелеком технологиями». Именно под этой маркой и будет собираться значительная часть конечного телеком-оборудования.

По данным ЕГРЮЛ, научно-производственное объединение (НПО) РТТ в виде ООО было зарегистрировано в Санкт-Петербурге еще 7 мая 2020 г. В нем 51% долей через «Вестелеком» принадлежит «Ростелекому», 24,5% через ООО «Авангард-энерго» — «Авангарду», оставшиеся 24,5% через ООО «Кьютэк-финанс» — «Кьютеку». Гендиректором выступает Ирина Спицина.

По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, инвестиции в проект составили примерно 600 млн руб. Они включили деньги участников совместного предприятия и кредит банка ВТБ.

По данным Спициной, ресурсы линии выпуска печатных плат позволяют производить до 40 тыс. изделий в год. Общие же перспективы предприятия — сборка свыше миллиона устройств телекоммуникационного оборудования в год.

Емкость линии по выпуску печатных плат может достигать 40 тыс. изделий в месяц

О перспективах запуска данного проекта «Ведомости» узнали в конце мая 2023 г. Однако тогда не были известны подробности о размере инвестиций, участии «Кьютека», марке оборудования и пр.

В «Ростелекоме» воспринимают данный проект как элемент формирования производственного телеком-кластера. Следующем шагом на этом пути станет запуск в 2024 г. производства мобильных станций.

В то же время, по словам Осеевского, запуск производства коммутаторов, роутеров и камер на «Авангарде» вовсе не означает, что в контуре «Ростелекома» этим больше не будет заниматься кто-то еще — «конкуренцию никто не отменял; надо всех держать в тонусе».

Некоторые подробности проекта

Как рассказали CNews участники проекта, оборудование для производственной линии было закуплено в октябре 2022 г., то есть уже после начала спецоперации на Украине и последовавших за этим западных санкций. В этой связи акцент был сделан не на немецких решениях, как это могло произойти в прежних условиях, а на азиатских. «Распаковка» поставленного оборудования началась в апреле 2023 г.

Новая марка в контуре «Ростелекома» — РТТ

Осеевский не исключает, что на новом предприятии в будущем может появиться российское производственное оборудование, которое станет использовать преимущественно отечественные комплектующие («над этим надо думать»), но пока считает это отдаленной перспективой — «чудес не бывает».

Впрочем, как заверяет Спицина, все цепочки поставок зарубежных комплектующих на «Авангард» уже перестроены в соответствии с новыми реалиями — спокойно можем работать.

Не только под маркой РТТ

Участники проекта отмечают, что предприятие будет производить и «стороннее» телеком-оборудование. «Мы уже имеем различные договоренности с поставщиками “Ростелекома”. Достаточно давно прорабатываем этот вопрос, — говорит Спицина. — Уже получаем от них документацию на постановку на производство».

Выстоявшее с советских времен предприятие «Авангард» чтит традиции

«В условиях гибкого производства контрактная модель очень востребована, и мы изначально на это рассчитывали, — добавляет Осеевский. — В первую очередь, конечно, будем решать наши собственные задачи, но для того, чтобы максимально полно и эффективно загружать мощности, мы будем работать и на наших коллег и партнеров. Их имена — тайна».

Перспективы производств

В будущем «Ростелеком» намерен загрузить новые производственные мощности выпуском оборудования беспроводных сетей (Wi-Fi-решения, радиомосты и пр.), решениями ждя транспортных сетей передачи данных (оборудование SDH, xWDM, MPLS-TP/IP, PDH, медиаконвертеры).

Также в планах производство мобильных устройств (смартфонов и планшетов), абонентского оборудования (PLC-адаптеры, Wi-Fi-роутеры, LTE-роутеры), оборудования PON и VoIP (IP-ATC, IP-телефоны, голосовые шлюзы), IP-домофонии (вызывные панели, видеомониторы).

В отдаленной перспективе Осеевский не исключает выпуск решений на продажу за рубеж. «Потенциал экспорта — на радарах», — отметил он.