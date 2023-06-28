«Ростех» выпустил уникальные маршрутизаторы, в которых объединились роутер, персональный компьютер и ТВ-приставка

«Ростех» создал два роутера новой серии «Стрибог». Один из них – это мини-компьютер с процессором, накопителем и функцией ТВ-приставки, а во втором есть восемь слотов под SIM-карты. Последний умеет объединять несколько каналов связи в один, чтобы увеличить скорость доступа в интернет.

Новые роутеры «Ростеха»

Госкорпорация «Ростех» сообщила CNews о создании новой линейки отечественных маршрутизаторов «Стрибог». На момент анонса она состояла из двух моделей, каждая из которых отличается от привычного понимания того, как должны функционировать роутеры.

Например, первый маршрутизатор – это, по словам разработчиков, полноценный настольный компьютер с функцией роутера, который также способен заменить собой ТВ-приставку. Вторая модель умеет раздавать по воздуху или проводу мобильный интернет. Однако вместо одного слота под SIM-карты, наличие которого характерно для подавляющего большинства роутеров с поддержкой сотовых сетей, здесь сразу восемь таких слотов.

За разработку обеих новинок отвечали специалисты компании ПАО «Интелтех». Она относится к холдингу «Росэлектроника», а тот входит в состав «Ростеха».

Фото: Ростех Первые представители линейки «Стрибог»

Как сообщил CNews генеральный директор ПАО «Интелтех» Михаил Винокур, роутеры создавались в качестве отечественной альтернативы продукции иностранных компаний. В качестве примера он привел фирмы Cisco (США), D-Link (Тайвань) и TP-Link (Китай), но к моменту выхода материала лишь одна из них ушла из России на фоне санкций. Так поступила Cisco, попутно уничтожив свою технику на миллиарды рублей, лишь бы не продавать ее россиянам, и закрыв одно из двух своих российских представительств.

Чрезмерно таинственные роутеры

Анонсировав новые маршрутизаторы, представители «Ростеха» не стали раскрывать информацию об их техническом оснащении. Они сообщили лишь, что одну из двух моделей роднит с компьютерами наличие оперативной памяти, встроенного накопителя и процессора, а также возможность прямого подключения монитора. Редакция CNews обратилась в «Ростех» с вопросами о «начинке» устройства и наличии в его составе иностранных компонентов и ожидает ответа.

К моменту публикации материала было известно лишь, что в числе прочих функций модели есть ИК-порт. Он позволяет управлять роутером при помощи пульта, когда тот работает в режиме ТВ-приставки. Это базовая опция, но для ее активации потребуется установить дополнительное программное обеспечение.

Второй роутер, ориентированный на работу с мобильным интернетом, позволяет подключаться к сетям до восьми операторов связи. Или же можно использовать сети одного-двух провайдеров, но с разными тарифами на каждой из восьми SIM-карт.

Маршрутизатор по умолчанию настроен на автоматическое переключение на самый высокоскоростной канал связи. Также в нем есть возможность объединения нескольких каналов связи в один – за счет этого достигается прирост скорости доступа. По словам разработчиков, новинка может использоваться « для организации подключения к интернету на удаленных объектах и даже в движении».

Конструкторы для ИТ-шников

В «Ростехе» сообщили CNews, что оба роутера серии «Стрибог» являются модульными. За счет этого заказчики могут еще до покупки выбрать подходящую под его задачи конфигурацию устройства или закупить несколько различных сборок под все потенциальные нужды.

Вариантов дооснащения «Ростех» предлагает несколько. В маршрутизаторах могут быть смонтированы гигабитные порты LAN и WAN для подключения через Ethernet, интерфейсы USB 2.0 и USB 3.0, а также разъемы PCI-E и Mini PCI-E. Последнее будет актуально в первую очередь для модели с компьютерным «железом» внутри – за счет PCI-E и Mini PCI-E к ней можно будет подключить различные платы расширения, включая видео-, звуковые и сетевые карты.

Глава ПАО «Интелтех» Михаил Винокур сообщил CNews, что в настоящее время компания произвела несколько опытных образцов обоих роутеров. По его словам, при создании новинок были применены «наработки в области систем связи для создания аппаратуры гражданского назначения».

Чем больше отечественных роутеров, тем лучше

За последние полтора года это как минимум третья по счету серия роутеров, анонсированная «Ростехом». Первую из них госкорпорация показала в апреле 2022 г., и это, как сообщал CNews, были сетевые маршрутизаторы с развитой защитой от взлома. Ключевой особенностью устройств было то, что в их основе лежит российский процессор Baikal BE-T1000 от компании «Байкал электроникс» – чип с архитектурой MIPS, выпущенный в 2015 г. Как и в случае с новыми роутерами серии «Стрибог», эти модели тоже имеют модульную структуру для расширенной кастомизации.

Фото: Ростех Возможно, в будущем число роутеров за авторством «Ростеха» увеличится

В середине октября 2022 г. «Ростех» показал еще одну линейку роутеров, тоже собранных на BE-T1000. Их разрабатывала компания АО «НПП "Исток"» из контура «Росэлектроники», и они нацелены на компании малого бизнеса со штатом до 50 человек. Ко дню анонса «Ростех» успел собрать первую партию из 2000 устройств и планировал до конца 2022 г. произвести еще 3000 таких устройств.