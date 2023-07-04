Вышло грандиозное обновление «Яндекс.Навигатора» с защитой от плохих дорог

В «Яндекс навигаторе» крупное обновление. Он научился избегать разбитых и грунтовых дорог, оптимизировать протяженные маршруты, оплачивать парковки и пр. Часть функций он позаимствовал у «Карт», своего предшественника, которому скоро исполнится 20 лет.

Улучшенный «Навигатор» «Яндекса»

«Яндекс» сообщил CNews о выпуске новой версии «Навигатора» – мобильного приложения для автомобилистов, заменяющего им бумажные карты. Сервис обрел несколько новых возможностей, в том числе и те, которые пригодятся владельцам машин, повышенной проходимостью не отличающихся.

К моменту выхода материала все заявленные новшества могли опробовать только адепты Android – обновленная версия «Навигатора» доступна некоторым пользователям. Сборка для iOS выйдет позже: «Обновление для iOS появятся в ближайшее время», – сообщили CNews представители «Яндекса».

Фото: Яндекс «Навигатор» получил один из крупнейших апдейтов за 11 лет

Основное нововведение – это возможность строить маршрут исключительно по дорогам с качественным покрытием, чтобы не попасть в яму и не увязнуть в грязи. Для этого нужно активировать опцию «Избегать плохих и грунтовых дорог» в параметрах маршрута, после чего за подвеску и резину можно будет не волноваться. Однако работает эта функция исключительно там, где качественные дороги имеются – в местах, где только грунтовые дороги, и где давно не было видно ремонтных бригад, придется довольствоваться тем покрытием, которое есть.

Приложение больше не нужно

Пользоваться навигатором «Яндекса» после обновления можно будет без необходимости открывать приложение. Разработчики встроили в него новые виджеты, которые можно поместить на главный экран смартфона. Они позволяют быстро оценить уровень пробок по маршруту следования и при необходимости построить новый, например, до дома или работы.

Поддержка виджетов появилась в Android еще на заре развития этой операционной системы, в начале предыдущего десятилетия. До iOS они добрались много позже – лишь к 2020 г. В новом «Навигаторе» для iOS тоже будут виджеты, рассказали CNews в «Яндексе».

Также «Навигатор» теперь умеет оптимизировать маршруты из четырех-десяти точек. Делается это для максимального сокращения времени в пути, и при оптимизации учитывается не только общая протяженность, но и внешние факторы – пробки и пр.

Вечер утра мудренее

Еще одно нововведение в «Яндекс навигаторе» – прогноз времени, которое придется потратить на дорогу до точки назначения в то или иное время суток – утром, днем или вечером. Также можно составить прогноз на определенный день. Эта опция пригодится, например, при поездке на вокзал – приложение поможет рассчитать, сколько времени займет дорога, чтобы не опоздать на поезд.

Дополнительно «Навигатор» научился оплачивать парковки – деньги переводятся непосредственно в приложении без необходимости установки или запуска дополнительных программ.

Фото: Яндекс Все эти новшества скоро доберутся и до iOS-версии «Навигатора»

Но оценить это новшество смогут только лишь жители и гости Москвы – к моменту выпуска материала оно было доступно только им, хотя платные парковки очень быстро захватывают крупные города России. Разработчики обещают запустить функцию оплаты парковок за пределами МКАДа, но сроки не сообщают. «Мы рассматриваем возможность запустить оплату парковок и в других городах. Но пока что конкретных планов нет», – сообщили CNews представители «Яндекса».

В самой Москве тоже действуют ограничения – оплатить можно лишь открытые парковки. Те, въезд на которые заблокирован шлагбаумом, придется оплачивать старыми привычными методами.

Наследник «Карт»

Свой «Навигатор» «Яндекс» развивает более 10 лет – как сообщал CNews, его первая стабильная сборка увидела свет в марте 2012 г. По словам разработчиков, к середине лета 2023 г. ежемесячная аудитория сервиса достигла 24 млн человек.

Но «Навигатор» – лишь третий по счету картографический сервис «Яндекса». За четыре года до него, в сентябре 2008 г., интернет-гигант выпустил «Метро» для навигации по подземкам Москвы и Санкт-Петербурга. В числе функций – помощь в выборе вагона, ближайшего к нужному выходу на целевой станции метро.

Еще раньше, в августе 2004 г., начал работу сервис «Карты», который теперь делится с «Навигатором» некоторыми ключевыми возможностями. Через год он отметит свой 20-летний юбилей.