Сотовые операторы переходят в режим жесткой экономии. Новое оборудование не закупается, цены на услуги растут

Операторы связи стали ощутимо меньше тратиться на закупку нового оборудования. В сочетании с регулярным ростом цен доходы компаний начали резко расти, притом в первой половине 2023 г. темпы роста уже выше, чем за весь 2022 г.



Способ экономии средств

Российские операторы связи резко сократили вложения в развитие своей инфраструктуры и поддержание ее в актуальном состоянии, пишут «Ведомости». По итогам 2022 г. на эти цели было потрачено менее 350 млрд руб., что по-прежнему является внушительной суммой, однако это почти на 24% меньше в сравнении с затратами в 2021 г.

Обвал размеров инвестиций операторов в свою инфраструктуру в 2022 г. сопоставим с 2009 г. – 13 лет назад они просели еще сильнее, почти на 37%, составив лишь 148 млрд руб. Но это было следствием событием глобального масштаба – мирового финансового кризиса, тогда как сейчас наблюдаются последствия менее масштабных явлений в современной геополитике, берущих свое начало 24 февраля 2022 г. среди них – уход основных иностранных поставщиков оборудования сотовой связи из России.

Фото: aopsan / FreePik Как быстро нынешняя инфраструктура выработает свой ресурс без вложений в нее - неизвестно

Экономя на своей инфраструктуре, операторы не забывают повышать расценки на услуги связи, что по итогам 2022 г. привело к хоть и незначительному, но все же росту доходов, даже несмотря на две волны переездов их абонентов в другие страны – в марте-апреле и сентябре-октябре 2022 г. Так доходы сотовых операторов в 2022 г. выросли на 1,8% год к году и достигли 462,6 млрд руб., а доходы от услуг почтовых сообщений и фиксированных сетей связи вплотную приблизились к 2 трлн руб. – это 1,9-процентный рост за год.

Кто сколько сэкономил

Как пишут «Ведомости», капитальные затраты оператора «Билайн» за весь 2022 г. рухнули на 20,9% год к году до 59,3 млрд руб. Представители оператора объяснили это тем, что в 2020 и 2021 гг. он провел масштабную модернизацию своей сети и попутно запасся необходимым «железом».

В «Мегафоне» и Tele2 раскрывать информацию о динамике капвложений не стали. Что до МТС, то этот оператор в 2022 г. вложил в инфраструктуру почти столько же, сколько и годом ранее – 111,2 и 111 млрд руб. соответственно.

Причины падения затрат

В Минцифры сообщили изданию, что основных причин экономии на инфраструктуре две. Первая – это уход иностранных поставщиков оборудования из России, в частности, Nokia и Ericsson. Заменить их «железо» почти нечем – в России современные базовые станции в нужном объеме до сих пор не производятся.

Вторая причина, по мнению Минцифры – это нестабильность рубля. Отечественная валюта рухнула в марте 2022 г., побив все возможные исторические антирекорды курса, но во второй половине года показывала уверенный рост. В июне и июле 2023 г. начался новый этап обесценивания рубля, хотя и не столь быстрый, в сравнении с началом весны 2022 г.

Опрошенные изданием эксперты подтверждают, что операторы сотовой связи весьма активно скупали необходимое им оборудование в I квартале 2022 г. после 24 февраля 2022 г. поставки иностранных базовых станций сильно оскудели. По мнению аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, именно это повлияло на темпы установки новых базовых станций. Он сообщил изданию, что восстановления инвестиций операторов в свою инфраструктуру следует ждать ближе к 2025 г. – к этому периоду они могут достигнуть 700 млрд руб. против прогнозируемых им 350 млрд руб. в 2023 г.

Делицын считает, что почти рост расходов будет связан с началом массового внедрения в сети операторов базовых станций российского производства, в том числе и для 5G-сетей. Также он напомнил, что операторы заинтересованы в переходе на сети 6G. К моменту выхода материала россиянам были доступны лишь 4G-сети, появившиеся более 10 лет назад.

С мнением Делицына о размерах вложений операторов в инфраструктуру в 2023 г. не согласен заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. По его мнению, пишут «Ведомости», операторы снизят свои затраты вдвое в сравнении с 2022 г.

Все только начинается

2023 г. тоже начался с роста доходов операторов связи, и темпы он показывает намного более стремительные, нежели в 2022 г. Для примера, лишь за I квартал 2023 г. доходы подскочили на 5,4% год к году, составив почти 501 млрд руб.

У сотовых операторов выручка выросла еще сильнее – на 7,6%, составив 119,3 млрд руб. 2023 г. некоторые операторы начали с внедрения новых поборов со своих абонентов, например, с комиссии за пополнение счета, которая теперь есть у МТС и могла бы быть у Tele2, если бы он в итоге не решил не брать пример с конкурента. Отчет за II квартал 2023 г., завершившийся 30 июня 2023 г., пока не сформирован.

В дальнейшем доходы сотовых операторов, вероятно, начнут расти еще быстрее. На фоне экономии на инфраструктуре они собираются добиться возможности ежегодно повышать цены на свои услуги на 5% выше инфляции. CNews писал, что эта инициатива уже обсуждается с российскими властями.