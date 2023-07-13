Стандартизована технология, способная уничтожить Wi-Fi и сделать бесполезными сети 5G

Технология Li-Fi на замену локальным 5G-сетям и Wi-Fi получила стандарт и теперь носит индекс 802.11bb. Она способна передавать данные в 100 раз быстрее, чем Wi-Fi, к тому же она в разы более безопасна – перехватить передаваемый с ее помощью сигнал почти невозможно. Первые роутеры с поддержкой Li-Fi поступят в продажу в ближайшие месяцы.

Домашний Wi-Fi скоро станет не нужен

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) стандартизировал технологию беспроводной передачи данных Li-Fi (Light Fidelity), в которой сигнал передается не по радиоволнам, как в сотовой связи или Wi-Fi, а при помощи обычного света. Новый стандарт получил индекс 802.11bb, и он существенно превосходит даже самые современные версии Wi-Fi по скорости передачи данных.

По данным портала Tom’s Hardware, Li-Fi работает в 100 раз быстрее, нежели Wi-Fi – фотоны света способны передавать информацию на скорости вплоть до 224 ГБ/с. Для работы Li-Fi потребуются приемные и передающие устройства, а стандартизация технологии означает, что отныне производители роутеров могут производить устройства с поддержкой этой технологии.

По заверениям авторов технологии, Li-Fi не будет мешать пользователям и создавать дополнительную нагрузку на зрительный аппарат. Источники света, задействованные для передачи данных, будут мерцать, но на частоте выше 60 Гц, что незаметно для человеческого глаза.

Все уже готово

Обычно принятие того или иного стандарта связи означает, что устройства, его поддерживающие, появятся немного позже, а их массовость и вовсе может наступить через довольно длительный промежуток времени. С Li-Fi все наоборот – сначала была готова аппаратура, и лишь спустя четыре месяца IEEE принял необходимый для продвижения технологии в массы стандарт.

В Li-Fi как в замену Wi-Fi верят несколько компаний и организаций, включая pureLiFi, Fraunhofer HHI и Light Communications 802.11bb Task Group. Как сообщал CNews, pureLiFi еще в начале марта 2023 г. создала рабочий прототип роутера, превращающего биты данных в фотоны света, а также приемник, обеспечивающий обратную трансформацию, в виде крошечной антенны для интеграции в различные устройства. Устройство носит название Light Antenna ONE и имеет размеры в пределах 14,5 мм.

Были проведены испытания, показавшие полную работоспособность новой технологии – это означало, что она была готова к коммерциализации еще в начале весны 2023 г, и дело было лишь за стандартизацией. Теперь все зависит от производителей маршрутизаторов – как быстро они освоят серийный выпуск роутеров нового типа.

Как пишет портал Android Police, для вендоров смартфонов интеграция в них антенн Li-Fi не должна стать большой проблемой, поскольку они совместимы с обычными модулями Wi-Fi. Таким образом, им не требуется дополнительное оборудование, занимающее драгоценное место в смартфоне.

Запредельная безопасность как главный недостаток

У Li-Fi как у технологии передачи данных есть два основных преимущества перед Wi-Fi и локальными сетями 5G – это скорость передачи данных, измеряемая в сотнях гигабайт в секунду, и очень высокий уровень безопасности. В то время как сигнал Wi-Fi или сотовой сети можно перехватить, Li-Fi обеспечивает 100-процентную защиту хакеров, особенно если закрыть окна в помещении плотными шторами.

Li-Fi работает в одном конкретном помещении, где расположены и приемник, и передатчик, так что получить доступ к этой сети извне будет очень проблематично. Из этого же вытекает и главный недостаток технологии – она позволяет передавать данные только в пределах одного помещения, поскольку лучи света не могут проникать через стены или двери.

Идеальное решение для офисов и многоквартирных домов

«Локальность» Li-Fi позволяет использовать эту технологию в крупных бизнес-центрах и многоквартирных домах, где на каждом этаже организовано несколько сетей Wi-Fi. Все они работают на одних и тех же частотах – 2,4, 5 и с недавних пор 6 ГГц, и чем больше сетей, тем менее стабильно работает каждая из них из-за перегруженности беспроводных диапазонов.

Li-Fi подобным недостатком не наделена – с помощью этой технологии можно организовать очень быструю локальную беспроводную сеть в отдельно взятом офисе или квартире.

С учетом того, что продвигающие технологию компании уже разработали референсы всего необходимого для ее работу оборудования, появление серийных его образцов – это вопрос очень небольшого промежутка времени. Эксперты портала Tom’s Hardware предполагают, что в продаже они появятся в период с июля 2023 по февраль 2024 г.