Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

К массе причин, из-за которых россияне не могут пользоваться 5G, добавилась еще одна. Идеальные для 5G частоты 3,4-3,8 ГГц в России используются для трансляции спутникового ТВ. РТРС, монополист в сфере наземной трансляции эфирного телевидения, уверена, что без этих частот качество работы обоих ТВ-мультиплексов ухудшится. Операторы связи в корне не согласны с мнением РТРС.

Или ТВ, или 5G

Стала известна еще одна причина, по которой в России до сих пор нет сотовых сетей пятого поколения, работающих в так называемом «золотом диапазоне» частот 3,4-3,8 ГГц. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), часть этого диапазона используется для доставки телевизионного сигнала по спутниковым каналам.

Другими словами, в эпоху цифровых стриминговых сервисов, повсеместного распространения интернета и возможности смотреть трансляцию почти любого телеканала в браузере смартфона или компьютера, в России самый оптимальный для 5G диапазон частот применяется для технологии родом из конца XX века. Более того, РТРС выступает против высвобождения этих частот, уверяя, что это негативным образом скажется на работе первого и второго ТВ-мультиплексов.

Напомним, что к 18 июля 2023 г. в России не существовало общедоступных сетей пятого поколения. Операторы не строят необходимую для этого инфраструктуру по целому ряду причин, в том числе и из-за отсутствия базовых станций – после 24 февраля 2022 г. из России ушли крупнейшие иностранные производители телеком-оборудования, а российское массовое производство отечественных базовых станций для 5G к моменту выхода материала отсутствовало как явление.

Еще один пример монополии в России

Согласно докладу РТРС, для доставки ТВ-сигнала используется диапазон частот 3,4-4,2 ГГц, то есть весь «золотой диапазон» 5G с небольшим запасом в дополнительные 400 МГц. 3,4-3,8 ГГц за пределами России используется именно для 5G, в России же под сети пятого поколения на протяжении уже более пяти лет хотят выделить совершенно другие диапазоны. Одно из таких предложений предполагает использование тех же частот, что применяются на границах России с другими странами в системах «свой – чужой» (4,7-4,9 ГГц). Использование этих частот, как сообщал CNews, приведет к тому, что жителям приграничных регионов придется уезжать в другие области за сотни километров от дома, чтобы иметь возможность воспользоваться 5G.

Что до РТРС, то это крупный российский монополист в области наземной трансляции эфирного телевидения, пишет «Коммерсант». Именно эта организация занимается распространением общедоступных цифровых каналов первого и второго мультиплексов, и она же, вероятно, властвовала бы и над третьим мультиплексом, о планах по запуску которого стало известно еще в 2018 г., однако к середине июля 2023 г. он так и не заработал. Как сообщал CNews, работы по созданию третьего мультиплекса постоянно откладывались в связи с неготовностью властей отключить аналоговое телевидение – главным образом, в связи с неготовностью региональных телекомпаний к переходу на цифровое вещание. В свою очередь, первый и второй мультиплексы состоят только из федеральных каналов, а региональные телеканалы должны были войти в состав третьего мультиплекса.

Исходя из опубликованного документа, РТРС осведомлена о существовании стриминговых сервисов, но непоколебима в вере в то, что обычное линейное ТВ по-прежнему играет «существенную роль в ряде тематических сегментов». Речь в данном случае, в том числе, про трансляцию спортивных соревнований и новостных программ.

Страхи не обоснованы

Уверенность РТРС в том, что без частотного диапазона 5G россияне не смогут с комфортом смотреть футбольный матч или очередной выпуск новостей, совершенно не разделяют современные российские операторы связи. В числе тех, кто в корне не согласен с мнением РТРС по данному вопросу, оказался «Ростелеком».

«Переход на цифровое вещание высвободил значительный объем частот (цифровой дивиденд), который РТРС вот уже несколько лет не торопится отдавать операторам, – сообщили «Коммерсанту» представители оператора. – Хотя есть решения, способные обеспечить надежность эфирного телевещания и без использования этих диапазонов».

Исходя из этого, частоты 3,4-3,8 ГГц, столь необходимые для строительства 5G, не являются основой российского ТВ-вещания. Таким образом, что именно заставляет РТРС столь цепко держаться за них, остается неизвестным.

Представители «Ростелекома» подчеркнули также, что 5G-сети критически важны для цифровизации российской экономики.

Операторы сотовой связи уверены, что в современных реалиях уже не нужно резервировать те или иные частоты под какие-либо конкретные задачи. Например, в «Мегафоне» рассказали CNews, что в России вполне возможно делить одни и те же частоты между несколькими сферами их использования. «“Мегафон” участвовал в отраслевых исследованиях перспектив использования обоих диапазонов. У нас есть однозначное понимание, что при конструктивном взаимодействии возможно эффективное совместное использование этих диапазонов мобильными операторами и телевизионными вещателями», – сообщили CNews в «Мегафоне».

Более того, мнение «Мегафона» имеет подтверждение в реальной жизни. В России «золотой диапазон» частот для 5G используется не только для спутникового ТВ – его частично занимают силовые структуры страны, и этот факт, как показывает практика, на работу обоих мультиплексов, за которые так переживает РТРС, это, судя по всему, не влияет.