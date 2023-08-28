«Ростелеком» поддержал идею создания сети связи для управления БПЛА

«Ростелеком» поддерживает идею создания гибридной сети связи для управления БПЛА. Такая расширит территорию покрытия и обеспечит связь даже в арктической зоне России. Она может стоить до $10 млрд.



«Ростелеком» за создание гибридной сеть

«Ростелеком» поддерживает идею создания в России гибридной сети связи для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил ТАСС со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Гибридная сеть использует как наземную сотовую, так и спутниковую инфраструктуру. Ее планируют создавать поэтапно.

«Потребители информации — они же на земле живут. Поэтому в любом случае соответствующая инфраструктура понадобится», — сказал Осеевский, отвечая на вопрос агентства о гибридной сети.

Стратегия гибридной связи

Использование гибридной сети должно привести к снижению времени передачи сообщений и повышению надежности их передачи в неблагоприятных условиях, как сказано на сайте Единого Депозитария Результатов Интеллектуальной Деятельности (ЕДРИД).

Создание и модернизация спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения технологий гибридных сетей связи, были названы одной из ключевых целей в Проекте стратегии развития российской отрасли связи до 2035 г., опубликованном на официальном сайте Минцифры в августе 2023 г.

Фото: Ростелеком «Ростелеком» поддерживает создание гибридной сети связи с использованием наземной и спутниковой инфраструктуры

«Гибридные сети, потенциально, позволяют обеспечить высокоскоростную связь с низкой задержкой на всей территории России (включая арктическую зону Российской Федерации), высокую мобильность абонентов, в том числе с использованием смартфонов, а также возможность управления БПЛА в режиме реального времени с обширной территорией контроля», — говорится в Проекте стратегии.

Строительство гибридной сети может стоить до $10 млрд. Такое мнение экспертов в мае 2023 г. приводили «Известия». К 2030 г. на орбите должна начать функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет в отдельных регионах, а также передавать с мобильных телефонов сообщения экстренным службам, если сотовая связь недоступна.

В мире сближение сотовых и спутниковых технологий уже происходит, рассказал партнер ComNews Research Леонид Коник изданию и привел примеры — сотрудничество SpaceX и T-Mobile US по прямой отправке сигнала со спутника на мобильный телефон; американский стартап Lynk, который протестировал с 15 операторами мобильных коммуникаций технологию прямой связи низкоорбитального аппарата с обычными сотовыми телефонами.

В феврале 2023 г. Samsung Electronics тоже объявил на своем сайте об инициативе по развитию гибридных сетей.

Стратеги БПЛА

Беспилотные летательные аппараты используются в разных отраслях. Правительство России утвердило «Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г.» распоряжением от 21 июня 2023 г., писал CNews.

Ее реализация призвана обеспечить для гражданских отраслей продуктового и технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем. В России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Как указано в документе, российский рынок беспилотной авиации обладает значительным потенциалом. К 2030 г. число реализованных беспилотных авиационных систем на рынке России оценивается в более чем 180 тыс. единиц и порядка 200 тыс. единиц к 2035 г. В денежном эквиваленте эти объемы соответствуют почти 200 млрд руб. и более чем 220 млрд руб.