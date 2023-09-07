МТС открыла прием заявок на ИТ-олимпиаду с главным призом 3 млн рублей

МТС начала прием заявок на всероссийскую олимпиаду по программированию True Tech Champ. Главный приз за первое место — 3 млн рублей.



Заявки принимают до 5 октября

Прием заявок на участие продлится с 4 сентября по 5 октября, регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.

True Tech Champ — масштабное событие на российском ИТ-рынке с разнообразной образовательной и развлекательной программой; фестиваль программирования, главная цель которого не только открыть таланты, но и создать новое ИТ-комьюнити в стране. Принять участие смогут как школьники и студенты, так и действующие специалисты.

В два потока

Олимпиада True Tech Champ включает два потока для разных возрастных категорий. В первый трек приглашаются учащиеся старших классов от 14 лет и студенты профильных технических вузов. Участникам предстоит решить олимпиадные задания и продемонстрировать знание алгоритмического программирования. Победители младшей группы получат призы и денежные награды: за первое место – 1 млн рублей, за второе — 500 тыс. рублей, за третье место — 250 тыс. рублей.

Всю информацию можно найти на сайте олимпиады

Во втором треке старшей категории будут соревноваться ИТ-специалисты разного уровня и стека. Участникам предстоит решить технические задания и пройти испытания по программированию на скорость на пяти наиболее популярных языках в МТС: Java, Go, Python, С++, C#. В этой категории экосистема определит несколько победителей и также вручит денежные призы: 3 млн рублей за первое место, 1,5 млн рублей за второе, и по 500 тыс. рублей двум обладателям третьего места.

МТС окажет образовательную поддержку участникам отборочных испытаний. Во время онлайн-этапа олимпиады они попадут в закрытый Telegram-канал, где будут публиковаться обучающие и развлекательные материалы. Например, в треке для школьников и студентов в сентябре пройдет курс по алгоритмическому программированию от экспертов МТС. А в октябре в канале будет опубликован воркшоп по стратегии решения задач. Участники узнают лайфхаки от экспертов экосистемы, разберут несколько вариантов решения и получат тренировочные задания для подготовки к финалу.

Фестиваль программирования — для тех, кто любит технологии

Для действующих ИТ-специалистов образовательная поддержка от МТС будет включать курс по майнд-фитнесу с доступом к онлайн-тренировкам на все когнитивные функции: нейропластичность, память, внимание, мышление и креативность. Также участникам предоставят доступ к комплексу специальных заданий для прокачки работы мозга. Кроме того, эксперты МТС проведут несколько митапов, выступлений и мастер-классов.

«Олимпиада True Tech Champ должна стать ивентом нового времени. Фестиваль программирования – масштабное событие для тех, кто любит технологии, яркий праздник, который привлечет лучших специалистов в ИТ и даст хороший старт талантливым молодым кадрам. Мы хотим провести действительно запоминающееся мероприятие на российском ИТ-рынке и сделаем для этого все возможное», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.