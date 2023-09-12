Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

12 октября 2023 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR».

С докладами выступят:

Виктория Шуваева, руководитель проектного отдела дирекции по персоналу, Объединенная компания «Русал»;

Наталья Рютина, директор по информационным технологиям, «РЖД Логистика»;

Татьяна Конева, директор по персоналу, Hoff;

Ольга Ямникова, руководитель группы по кадровому администрированию, «ПСБ Лизинг»;

Юрий Евдолюка, начальник отдела организационного развития, «Ингосстрах»;

Максим Грищишен, директор по продажам HR Tech, VК.



Основные вопросы к обсуждению:

Тенденции цифровизации HR в России

Цифровые инструменты организации удаленной и гибридной работы.

Переход на КЭДО.

Цифровые инструменты подбора персонала.

Кадровое планирование и учет.

Цифровые платформы для обучения и развития.

Оценка персонала и планирование карьеры.

Внутренние коммуникации как инструмент формирования корпоративной культуры.

Инструменты мотивации сотрудников и подразделений.

Цифровое управление процессом разработки ПО.

Технологии для HR-подразделений

Портальные решения получают второе дыхание.

Low-code платформы как инструмент быстрой настройки кадровых бизнес-процессов.

Автоматизация подготовки кадровых документов.

Какие задачи можно передать роботам?

Чем боты помогут HR-службе?

Личный кабинет сотрудника.

Какие документы можно перевести в цифру?

OCR-технологии в кадровом делопроизводстве.

Практика цифровизации HR

Как движется импортозамещение SAP SF?

Как выбрать отечественный аналог популярного западного ПО?

Как определить ключевые направления цифровизации и подсчитать ее эффективность?

Цифровой офис: опыт создания.

Облачные решения для HR-службы.

Электронная подпись для сотрудников.

Автоматизация организационных изменений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена