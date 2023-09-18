Россиян спасают от безудержного роста цен на сотовую связь. Критика обрушились на идею повышать цены выше уровня инфляции

ФАС раскритиковала идею властей дать операторам связи возможность постоянно повышать свои цены выше уровня инфляции. Написан официальный отрицательный отзыв, в котором говорится, что такая практика нарушает действующее законодательство.

ФАС защищает россиян

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выступила решительно против регулярного роста цен на сотовую связь выше уровня инфляции. Эта норма прописана в стратегии развития отрасли связи до 2035 г., подготовленной властями, и ФАС написала на нее отрицательный отзыв, сообщили «Ведомости».

ФАС, в числе прочего, осталась недовольна идеей авторов стратегии разрешить индексировать (то есть повышать) цены на свои услуги на уровень «не менее индекса потребительских цен». Другими словами, если идея властей будет принята, то расценки операторов связи будут расти регулярно и очень быстро, потому что в современных реалиях деньги россиян обесцениваются очень быстро. Например, в сентябре 2023 г. Центробанк повысил свой прогноз по инфляции на 2023 г. с прежних 5-6,5% до 7%.

Также ФАС отрицательно отреагировало на предложение компенсировать часть расходов операторов связи на обслуживание своей инфраструктуры за счет интернет-компаний и онлайн-кинотеатров.

В Минцифры сообщили изданию о получении отзыва ФАС, и теперь обоим ведомствам предстоит провести переговоры. «Минцифры проведет обсуждение с ФАС по их отзыву в ближайшее время. Считаем, что необходимо совместно проработать механизм защиты операторами своих инвестрасходов в условиях, когда затраты на модернизацию сетей растут», – сказал изданию представитель министерства.

Фото: Госдума Единственное, что могут россияне в борьбе с ростом цен - менять операторов связи столь же регулярно, сколь меняются их расценки

ФАС и раньше высказывалась против идеи властей – CNews писал об этом в конце августа 2023 г. Однако до официального отрицательного отзыва на тот момент не дошло.

Чем недовольна ФАС

Впервые о том, что операторы связи настаивают на предоставлении им разрешения повышать тарифы выше уровня инфляции, стало известно в июне 2023 г. Инициатива обсуждалась на правительственном уровне – операторы хотели добиться разрешения ежегодно повышать расценки на 5% выше инфляции.

Такое нововведение невыгодно в первую очередь обычным россиянам, пользующимся сотовой связью – если новые правила индексации тарифов будут приняты, то их расходы на связь в значительной степени вырастут. Более того, некоторые операторы, не дожидаясь, пока инициатива властей вступит в силу, уже начали требовать с россиян больше денег. Например, в 2022 и 2023 гг. МТС регулярно повышает тарифы, а также вводит новые комиссии в попытке переложить на своих абонентов часть своих расходов. ФАС еще осенью 2022 г. заинтересовалась этой деятельностью МТС, потребовав вернуть тарифы к прежнему уровню, и осенью 2023 г. история, вероятно может повториться.

В случае с нынешней инициативой властей ФАС видит расхождение с нынешним законодательством. Ведомство в своем отзыве критикует, в частности, положения стратегии развития связи о «недостаточной инвестиционной активности операторов ввиду их финансового положения, в связи с чем предлагается введение ежегодной индексации тарифов на услуги связи на уровень не менее индекса потребительских цен (ИПЦ) с момента предыдущего повышения тарифов»

По оценке экспертов ФАС, эта идея властей идет вразрез с законом «О защите конкуренции». Ведомство называет предлагаемую норму «тарифным квазирегулированием», которое может повлечет за собой «необходимость введения раздельного учета доходов и расходов». В ФАС уверены, что «увеличение тарифов на услуги связи в пределах ИПЦ не являлось основным фактором, оказавшим влияние на финансовое состояние операторов связи в 2022 г.»: в Службе заявили, что основная инвестиционная деятельность операторов не имела отношения к развитию своих сетей и обеспечению стабильности их работы.

Слова ФАС об инвестициях в инфраструктуру подтверждаются цифрами. В июле 2023 г. выяснилось, что по итогам 2022 г. на развитие своих сетей операторы затратили менее 350 млрд руб., – это на 24% меньше в сравнении с затратами в 2021 г. Подобный масштабный обвал происходил лишь на фоне мирового экономического кризиса в 2008 г. – по итогам 2009 г. инвестиции рухнули на 37% год к году.

Отказ от вложений в инфраструктуру повлек за собой рост доходов операторов, но не сам по себе, а в совокупности с повышением цен на услуги. В 2022 г. их суммарные доходы выросли на 1,8% год к году и составили 462,6 млрд руб.

Контентмейкеры за все заплатят

ФАС раскритиковала и предложение властей «о необходимости отказа от принципов сетевой нейтральности и переноса части издержек операторов связи на поставщиков информационно-развлекательных услуг». «Принцип сетевой нейтральности предполагает недискриминационный доступ ко всем ресурсам сети интернет с одинаковыми параметрами предоставления сервиса от операторов. То есть ни один сервис не должен иметь приоритет и лучшие условия по доступу», – сообщил «Ведомостям» аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

На законодательном уровне это пока не регулируется, но операторы выполняют эти принципы и без указания сверху. Например, они замечены в искусственном ограничении скорости скачивания с торрентов, если пользователь выкачал с них больше гигабайтов, чем положено.