Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян

В России будут блокироваться сервисы, сдающие в аренду виртуальные мобильные номера, с 1 сентября 2024 г. Те номера, которые уже находятся в пользовании, вероятно, тоже будут заблокированы. Они нужны не только мошенникам.



Новые правила для виртуальных мобильных номеров

В «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования» вносятся изменения. Использование виртуальных мобильных номеров Правительство России признало угрозой безопасности в сфере связи и интернета. Сервисы по их выдаче планируется блокировать после 1 сентября 2024 г., пишет ТАСС со ссылкой на текст постановление кабмина.

В проекте изменений в «Правила», о котором в марте 2023 г. писал «Коммерсант», говорилось, что доступ к сайтам, позволяющим регистрироваться через виртуальные номера, «способствует использованию услуг связи в противоправных целях» и нарушает безопасность интернета в России.

Преступники часто используют при регистрации не реальные, а виртуальные DEF-номера. Такие номера являются временными, так как сдаются в аренду. Они не привязываются к персональным данным. Предоставление доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам без идентификации пользователя в документе также включено в перечень угроз.

Номера для мошенников

Временный номер позволяет создать временный аккаунт в соцсетях и мессенджерах, с помощью которого возможно размещение противоправной информации и осуществление мошеннических действий. Злоумышленники используют виртуальные мобильные номера в 57% случаев, приводит «Коммерсант» данные компании «Информзащита».

В основном мошенники звонят потенциальным жертвам через мессенджеры. «Это помогает обходить меры защиты сотовых операторов и не тратиться на подмену номера, а у жертвы такие звонки редко вызывают подозрения», — сказали изданию в центре реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB.

Пользователю получают звонки, например, через WhatsApp от якобы банка, «Госуслуг» или даже следователя полиции. Цель их обычно — выманить какие-то данные, позволяющие получить деньги.

Спрос на виртуальные номера

Виртуальные номера используют не только мошенники. В России очень быстро растет спрос на услугу по оформлению виртуальных номеров телефонов иностранных сотовых операторов, писал CNews в феврале 2023 г. Это один из наиболее популярных способов обхода иностранных санкций. Например, стриминговый сервис Netflix, ушедший из России в марте 2022 г., не позволяет зарегистрировать аккаунт с российским номером телефона.

По мере роста спроса на виртуальные иностранные номера растет и предложение, что влечет за собой снижение стоимости услуги. Подобные сервисы позволяют арендовать номер всего за 90 руб., а некоторым вполне достаточно и 7 руб.



Tele2 в 2019 г. запустил услугу, позволяющую оформить виртуальный российский номер. «Регулирование прежде всего направлено на провайдеров, которые предлагают услугу виртуального номера на базе технологии VoIP. Tele2 не предоставляет иностранные номера и соблюдает все требования законодательства по выделению виртуального номера. Он привязывается к уже существующей SIM-карте и оформляется в установленном законом порядке, в том числе в части проверки достоверности сведений об абоненте», — сообщили CNews представители оператора.

«Количество пользователей услуги выросло во втором полугодии 2022 г. на 49% год к году, — сказали в Tele2. — Ее популярность обусловлена удобством для клиентов, которые не хотят показывать основной номер. Второй номер пригодится, если клиент публикует объявление на маркетплейсе, регистрируется на сайте знакомств или в офлайн-мероприятиях, делает покупки в интернет-магазинах, оформляет участие в программах лояльности или доставку».