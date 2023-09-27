Huawei начала агрессивно продвигать своего «убийцу» Wi-Fi и Bluetooth. Он в шесть раз быстрее и на 60% экономичнее
В конце сентября 2023 г. интернет в общем и Рунет в частности в считанные часы оказался под лавиной публикаций и новостных статей о технологии NearLink. Это замена Bluetooth и Wi-Fi за авторством Huawei, премьера которой состоялась в начале августа 2023 г. и для всего мира прошла незамеченной. Поток статей настолько мощный, что он не обошел даже «Википедию» – страница о NearLink теперь есть и в ней.
Попытка привлечь внимание
В интернете в течение последних нескольких часов очень быстрыми темпами распространяются публикации, посвященные технологии NearLink компании Huawei, которую она позиционирует в качестве альтернативы Bluetooth и Wi-Fi. Премьера этой технологии состоялась почти два месяца назад, в начале августа 2023 г., в день показа смартфона Huawei Mate 60. Он стал первым в мире серийным устройством с NearLink внутри, но тогда тот факт, что Huawei создала замену столь востребованным во всем мире беспроводным технологиям, никого не заинтересовал и остался незамеченным.
В начале августа 2023 г. в интернете в общем и в Рунете в частности почти не было статей и новостных публикаций, посвященных NearLink. 26 и 27 сентября 2023 г. все изменилось – таких постов в Сети теперь десятки, и их количество постоянно увеличивается.
Кто стоит за столь агрессивным продвижением NearLink, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Подавляющее большинство статей ссылаются на пресс-релиз Huawei от 4 августа 2023 г., в котором она расхваливает NearLink, преподнося эту технологию как нечто гораздо более совершенное, нежели Wi-Fi и Bluetooth вместе взятые.
И ты, Wikipedia
В течение последних суток свежими материалами, посвященными китайской технологии беспроводной связи, наполнен в первую очередь азиатский сегмент интернета, но немало публикаций про NearLink, датированных концом сентября 2023 г., есть и на англоязычных сайтах. Более того, «отметились» очень крупные и авторитетные издания и порталы. В их числе Hacker News (Ycombinator), The Wall Street Journal, Global Times, TechRadar, New Atlas и многие другие. Кто-то ограничился просто упоминанием NearLink, но другие, коих большинство, написали отдельные материалы про эту технологию.
Что еще более примечательно, посвященная NearLink статья появилась даже в «Википедии». На момент выхода материала с момента ее создания не прошло и 12 часов.
В российском сегменте интернета NearLink в конце сентября 2023 г. внезапно начали обсуждать как специализированные, так и общественно-политические порталы.
Потенциально интересная разработка
Согласно описанию на сайте Huawei, ее технология NearLink лучше Bluetooth по всем основным параметрам, которые волнуют потребителей. Например, она способна передавать информацию в шесть раз быстрее последних ревизий Bluetooth.
В копилке преимуществ NearLink также есть на 60% более низкое энергопотребление и в 30 раз более низкая задержка на фоне Bluetooth. Также эта технология дает возможность подключать до 70 устройств одновременно против семи устройств в случае Bluetooth 5.x.
Площадь покрытия у NearLink вдвое больше, чем у Bluetooth, но в релизе не сказано, как ее сигнал проходит через бетонные стены. Современные Bluetooth-модули могут качественно передавать сигнал на расстоянии до 10 метров при наличии множества преград.
Новшество не для всех
По информации Huawei, NearLink – это плод коллективного труда. Над технологией, уверяет техногигант, работали специалисты из 300 компаний, но их названия она не приводит. Как пишет портал TechRadar, в списке числятся Hisense, Lenovo, MediaTek и Honor – бывшая «дочка» Huawei.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами NearLink, придется принести в жертву удобство пользования смартфоном, поскольку технология эта – эксклюзив для устройств компании Huawei. А ее Android-мобильники, как известно, давно лишены сервисов Google – магазина Play, видеосервиса YouTube, почты Gmail и пр. Это моментально обрушило продажи смартфонов Huawei во всем мире.
Конечно, NearLink будет доступна не только на смартфонах Huawei, и на других ее гаджетах, правда, лишь под управлением HarmonyOS. Этой платформе уже более четырех лет, но она так и не появилась за пределами Китая. Другие компании, в частности, Xiaomi. поначалу заинтересовались выпуском устройств под ее управлением и даже тестировали эту систему, но в итоге продолжили собирать гаджеты с предустановленным Android.