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Из Минцифры ушел замминистра - главный связист

Из Минцифры ушел замминистра Дмитрий Ким, курировавший телекоммуникации. Это второй замминистра, покинувший Минцифры за последний месяц.

Дмитрий Ким ушел из Минцифры

Замминистра цифрового развития Дмитрий Ким покинул ведомство. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Ким пришел в министерство в 2021 г. До этого он был вице-президентом «Ростелекома», где руководил макрорегионом «Центр». В Минцифры Ким отвечал за направление телекоммуникаций.

Чем Дмитрий Ким занимался в Минцифры

Как говорится в сообщении министерства, уход Дмитрия Ким с должности связан с семейными обстоятельствами. Его главными достижениями за время работы в Минцифры, стали подготовка проекта Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., завершение процесса подключения социально-значимых объектов (СЗО) к интернету и прокладка подводного волоконно-оптического кабеля до Чукотки.

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Заместитель главы Минцифры Дмитрий Ким покидает ведомство

Куда уходит Ким, и кто займет его должность в министерстве, ведомство не сообщает. Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке предположил, что Ким вернется в «Ростелеком». В самом «Ростелекоме» это не комментируют.

Уход Олега Пака и Максима Паршина

Чуть ранее Минцифры покинул другой заместитель министра - Олег Пак, выполнявший функции статс-секретаря. Пак дольше всех проработал в кресле замминистра - он занял его в 2012 г.

После ухода Пак стал вице-президентом «Ростелекома».

Летом 2023 г. со своего поста был уволен еще один замминистра цифрового развития - Максим Паршин, курировавший цифровые технологии. Он стал фигурантом уголовного дела о даче взятки и сейчас находится под стражей.

Сколько заместителей у Максута Шадаева

В настоящее время у министра цифрового развития Максута Шадаева восемь заместителей: Алена Руденко (пришла на смену Паку и стала статс-секретарем), Олег Качанов (курирует цифровизацию госведомств), Дмитрий Огуряев (отвечает за госуслуги), Бэлла Черкесова (курирует масс-медиа), Александр Шойтов (курирует информационную безопасность), Андрей Заренин (отвечает за формирование спроса на радиоэлектронную продукцию), Григорий Борисенко и Евгений Филатов (отвечает за облачные сервисы).

Игорь Королев

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