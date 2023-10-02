В России в начале 2024 года начнут производить базовые станции 4G и посягнут на 5G

В январе 2024 г. в России запустят контрактное производство базовых станций от компании «Смартком». Планируется выпустить пилотную серию оборудования из 50 комплексов. Базовая станция 4G и 5G NR уже получила сертификат соответствия ЕАЭС.

Новый игрок на рынке станций

Как стало известно CNews, в январе 2024 г. в Зеленограде будет запущено контрактное производство базовых станций АО «Смартком» на мощностях компании «АЛТ мастер» (контрактный производитель). Об этом изданию рассказал заместитель директора «АЛТ мастер» Александр Беликов.

По его словам, договор о намерении сборки оборудования уже подписан. Пока планируется выпустить пилотную серию в количестве 50 комплексов, отметил он.

«Смартком» сейчас закупает комплектующие для этих целей. Гендиректор «Смартком» Илья Забродоцкий отказался раскрывать детали проекта и не смог прокомментировать, на какой элементной базе будет собираться оборудование и когда поступит на рынок.

4G и 5G от «Смарткома»

Базовая станция сетей подвижной радиотелефонной связи (стандарта 4G-LTE/LTE-Advanced и 5G-NR) «Смарткома» получила сертификат соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС 5 сентября 2023 г., следует из данных сервиса Федеральной службы по аккредитации. Стандарт сетей пятого поколения 5G NR (New Radio) обеспечивает связь в диапазонах частот от 2,5 до 40 ГГц. Он поддерживает подключение как пользовательских устройств, так и устройств интернета вещей.

Модель NGC-W4251 состоит из модуля обработки основной полосы (тип NGС-BB), модуля коммутации, передачи данных и управления базовой станции (тип NGС-CC), а также из удаленного радиомодуля (тип NGC-RU). Станции могут выпускаться серийно.

Фото: aopsan / FreePik В январе 2024 года в Зеленограде начнут собирать базовые станции

Изготовителем в сертификате числится «Смартком», происхождение продукции — Россия. В документе указаны две производственные площадки в Зеленограде (одна принадлежит «Смарткому», другая — «АЛТ мастер»).

Представитель «АЛТ мастер» не уточняет, базовые станции 4G или 5G будут собираться на их производстве (в сертификате соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС все-таки заявлены оба поколения). Однако наладить сборку станций 5G в начале 2023 г. было бы амбициозной задачей. К примеру, компания Yadro планирует первые поставки оборудования для сетей четвертого и пятого поколений в 2025 г. и это с учетом государственных субсидий.

Чем занимается «Смартком»

Согласно базе «Контур.фокус», АО «Смартком» образовано в мае 2019 г. в Зеленограде. Учредители скрыты. Выручка компании по итогам 2022 г. составила 24,2 млн руб. при чистой прибыли 6 млн руб., следует из базы.

«Наш штат ограничен небольшой, но эффективной командой разработчиков и минимумом менеджеров», указано в информации о компании на портале по поиску вакансий HeadHunter. Открытых вакансий у компании нет.

У «Смарткома» есть своя инжиниринговая лаборатория в Зеленограде. По заверению компании, лаборатория обеспечивает полный цикл разработки электронных устройств, включая: выбор компонентной базы, проектирование схем, трассировку плат, создание встроенного ПО, проектирование корпусов, опытное производство и откладку.

Компания позиционирует себя в первую очередь как IoT-компания, а также как разработчика ПО, телекоммуникационного оборудования и продуктов для «Умного дома», указано на официальном сайте «Смарткома». Основными областями деятельности указаны разработка «облачной» платформы Zephyr NG NF (предназначена для управления сервисами, контентом и тарификацией) и разработка различных устройств IoT для современной промышленности, инфраструктуры и ЖКХ. Компания пока свои планы по базовым станциям не афиширует.

Базовые станции в России

Российская телеком-отрасль испытывает острую нехватку базовых станций. В 2022 г. после начала специальной военной операции России на Украине финская Nokia, шведская Ericsson и Huawei прекратили официальные поставки в нашу страну своих базовых станций. По итогам 2022 г. российские операторы на 60% сократили объемы установок новых базовых станций по сравнению с 2021 г. По подсчетам аналитиков «Сколтеха», по прошествии более полутора лет с конца февраля 2022 г. российским операторам связи не хватает приблизительно 50 тыс. базовых станций.

В феврале 2023 г. отечественные операторы начали тестировать базовые станции индийских, турецких и израильских производителей. В сентябре стало известно о том, что китайские станции не прошли тесты российских телеком-компаний.

В России пока серийно базовые станции не производится. Однако отечественное оборудование существует и тестируется операторами. В конце сентября 2022 г. в России провели испытания отечественной базовой станции LTE НИИ «Радио». CNews писал, что в августе 2023 г. Операторы связи начали получать на тест базовые станции компании «Спектр», дочернего предприятия «Ростеха».

Осенью 2022 г. также стало известно о намерении российского производителя «Новые телеком решения» вложить около 1,7 млрд руб. в разработку отечественных базовых станций. Разработкой оборудования занимается Yadro, которая заключила контракты с «Мегафоном», «Вымпелкомом» и «Ростелекомом». Серийное производство станций планируется начать в 2025 г.