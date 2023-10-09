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Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G

Государство выделило 632 млн руб. на «возмещение затрат, связанных с формированием научно-технических заделов по этому направлению» для компании-разработчика телекоммуникационного оборудования «Иртея». Минцифры России предоставит отчет в правительство 1 марта 2024 г.

Свежий транш для «дочки» МТС

Правительство России выделит на создание базовых станций (БС) мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса 632 млн руб для ООО «Иртея», которым владеет ПАО «МТС». Работа ведётся в рамках «дорожной карты» «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 г. 5 октября 2023 г. соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источником субсидии станет резервный фонд правительства, а деньги пойдут на возмещение затрат, связанных с формированием научно-технических заделов по этому направлению.

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Фото: Figma: AI image generator by Freepik

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проконтролирует расход этих средств и предоставит отчет в правительство до 1 марта 2024 г.

Откуда взялась «Иртея»

100% ООО «Иртея» владеет ПАО «МТС». Уставный капитал предприятия – 500 млн руб. До 14 декабря 2022 г. «Иртея» называлась «МТС Электроника». Генеральным директором компании является Марат Ибрагимов.

Дорожная карта «Современных и перспективных сетей мобильной связи»

По данным «Ведомостей», этот документ разрабатывается правительством России по поручения президента Владимира Путина с 2022 г. В декабре 2022 г. была представлена первая версия документа, где было указано, что российское телеком-оборудование должно вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские БС.

Согласно дорожной карте, запуск серийного производства БС запланирован на сентябрь 2024 г., а к июню 2026 г. планируется наладить серийный выпуск до 20 тыс. станций в год.

Почему России необходимы отечественные БС

С 24 февраля 2022 г. три основных поставщика телеком-оборудования в Россию: финская Nokia, китайская Huawei и шведская Ericsson покинули российский рынок. Массовое производство БС в России пока что не началось. Над этим работают Yadro, госкорпорация «Ростех», «Сколтех» и вышеупомянутая «Иртея».

Деньги нужны не только «Иртее»

Как сообщал CNews, в августе 2023 г. правительство России выделило 3,5 млрд руб. для «КНС групп» под брендом Yadro. Глава компании-разработчика БС Алексей Шелобков оценил проект в 25 млрд руб. Из-за попадания компании под американские санкции стоимость проекта выросла на 6 млрд руб. Осенью 2022 г. Yadro оценивала весь проект в 19 млрд руб.

OpenRAN и импортозамещение

OpenRAN или Open Radio Access Network это постоянное изменение архитектуры мобильных сетей, которое позволяет поставщикам услуг использовать непатентованные подкомпоненты от различных поставщиков. Смысл применения данной технологии в том, чтобы помочь поставщикам услуг избежать привязки к одному поставщику, а также поощрять разнообразие вендоров. Альянс разработчиков OpenRAN продвигает разработку телекоммуникационного оборудования с открытой аппаратной архитектурой, что должно помочь заменить ушедших с российского рынка вендоров.

Однако, все российские компании были исключены еще в прошлом году из этой организации, но это помешает только участвовать в разработке этой технологии специалистам из России, а с использованием не должно возникнуть проблем.

Дмитрий Федонин

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