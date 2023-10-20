«Антишпионский» смарфтон, за которым стоит бывший министр связи России, попал в госреестр отечественного «железа»

«Антишпионский» смарфтон в реестре

Как выяснил CNews, смартфон «Р-фон» компании «Рутек» под управлением ОС «Роса мобайл» (разработчик НТЦ ИТ РОСА) попал в реестр Минпромторга 17 октября 2023 г. Запись об этом появилась в Государственной информсистеме промышленности (ГИСП).

В реестре присутствует одна модель этого смартфона: «Рутек» RT001. Устройство набрало 112 баллов. Для сравнения, у другого смартфона, который присутствует в реестре Минпромторга — F+ tech R570E 132 балла. На реестр Минпромторга обязаны ориентироваться все государственные организации и отчасти компании с госучастием при проведении своих закупок

НТЦ ИТ РОСА основан Леонидом Рейманом, бывшим министром связи России: он занимал этот пост восемь лет с 1999 г. по 2008 г. Когда в 2008 г. Владимир Путин занял пост премьер-министра, главой Минкомсвязи стал Игорь Щеголев, Рейман на два года стал советником Путина.

По данным базы «Контур фокус», ООО «НТЦ ИТ Роса» через ООО «Альтернатива капитал» на 99% принадлежит Рейману, и 1% — Аюне Майоровой, экс-гендиректору МТТ Group. АО «Рутек» до ноября 2021 г. также принадлежала Леониду Рейману. Сейчас владельцы компании в этой базе скрыты.

Фото: Реестр Минпромторга «Р-фон» компании «Рутек» попал в реестр Минпромторга

CNews задал вопросы представителям Минпроторга о том, за что были начислены эти баллы. По словам источника CNews на рынке электроники, устройство имеет на борту 112 баллов, что достаточно для 2023 г. «Но в 2024 году для реестра потребуется уже 140, — продолжил он. — Это означает, что “Р-фон” оттуда выпадет, если не придумает, как добавить баллы».

Где производится смартфон

Стоит предположить, что реестровый смартфон «Рутек» RT001 собирается в России. В сентябре 2023 г. стало известно о том, что «Р-фон» начали собирать 11 сентября 2023 г. в Саранске на мощностях АО «Рутек». Сами разработчики называют его «антишпионским».

Мощности завода позволяют производить сотни тысяч устройств, рассказал CNews представитель «Рутек». Однако информацию о точном количестве в компании не раскрывают. По словам производителя, смартфон создается как для корпоративного сектора, так и для потребительского рынка.



Как ранее рассказали CNews в НТЦ ИТ РОСА, «Рутек» занимается поверхностным монтажом плат смартфонов, устанавливает на них прошивку и занимается «полным выпуском смартфона». По заверению разработчиков, инженеры НТЦ ИТ РОСА сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона. Это гарантирует смартфону «высокий уровень конфиденциальности и исключает наличие закладок, которые потенциально могут находиться как оригинальных драйверах производителя компонента, так и в коде от AOSP (Android Open Source Project)», пояснили в компании.

По словам источника, чтобы быть в реестре — смартфон должен не только собираться, но и паяться в России, а так же для него должна быть разработана (или приобретена) вся конструкторская и технологическая документация.



Как ранее сообщил CNews руководитель комитета «Вычислительная техника» Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Максим Копосов, под «поверхностным монтажом плат» подразумевается установка электронной компонентной базы на плату. «Зачастую, когда используют подобные формулировки речь идет о заключении договора с одним из азиатских ODM разработчиков-производителей электроники, который поставляет свою продукцию в виде отдельно печатных плат и отдельно ЭКБ», — добавил он.

CNews писал о планах по выпуску мобильников на базе «РОСА мобайл» на фабрике «Рутека» в апреле 2023 г.

Китайский клон?

После новостей о начатой в России сборке смартфонов в сети появились сообщения о найденной копии «Р-фона» в Бангладеше. По данным экспертов портала Mobiltelefon, близнец российского смартфона носит название Symphony Helio 80. Эксперты портала Mobiltelefon писали, что его создала компания Bopel из Китая. По их мнению, внешне смартфоны похожи как две капли воды, вплоть до дизайна блока камер

«”Р-фон” никогда не производился в Китае, — рассказал CNews представитель «Рутек». — Мы заказывали небольшую партию из Китая, что сравнить качество сборки».



Тайна вокруг «Р-фона»

Пока официальная премьера «Р-фона» не состоялась, НТЦ ИТ РОСА планирует показать устройство до конца 2023 г. Ранее в сети появилась информация о том, что аппарат будет стоить в пределах 40 тыс. руб., но, по словам разработчиков, это «не соответствует действительности».

По данным компании, «антишпионский» российский смартфон получит накопитель на 128 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти, АКБ на 5000 мАч с зарядкой по USB-C, экран на 6,7 дюйма и фотокамеру на 50 МП. Также обещаны модули NFC, Wi-Fi и Bluetooth, а также два SIM-слота и вход под проводные наушники.