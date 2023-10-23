Власти выписали операторам связи втрое больше штрафов, чем год назад

По итогам девяти месяцев 2023 г. Роскомнадзор составил 28 тыс. протоколов за нарушения в отношении российских операторов связи. Количество протоколов значительно выросло по сравнению с 2022 г., когда действовали меры поддержки. Дополнительные лицензионные требования, введенные в 2023 г., могут грозить еще и отключением базовых станций, что может привести к снижению связанности сетей.



Выросло количество штрафов

По итогам девяти месяцев 2023 г. Роскомнадзор (РКН) составил в отношении российских операторов связи 28 тыс. протоколов за нарушения в использовании радиочастотного спектра и отсутствие разрешений на работу базовых станций (БС), пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение представителей РКН.

Количеств зафиксированных нарушений выросло почти в три раза по сравнению с 2022 г., когда протоколов было более 10 тыс.

Причины нарушений

Штрафы о нарушении использования радиочастотного спектра выписываются, если базовая станция работает не на выделенных частотах или не в согласованной локации, объяснил «Коммерсанту» редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.

Фото: aopsan на FreePik По итогам девяти месяцев 2023 г. российским операторам связи выписали 28 тыс. протоколов за нарушения

Нарушения обусловлены тем, что установка объекта БС занимает один-два месяца, а выдача разрешительных документов — полгода. Любое частотное присвоение делается только по согласованию с силовыми ведомствами, что и влияет на сроки выдачи разрешений. «Это связано с тем, что практически весь спектр в России является либо приоритетным для силовых структур, либо используется с ними совместно», — сказал собеседник издания в одном из операторов связи.

Поддержка больше не нужна

За первые девять месяцев 2021 г. было составлено еще больше протоколов — 42 тыс. Так что рост 2023 г. — это следствие падения в 2022 г. «Мегафон» заплатил штрафов в 2022 г. на 24 млн руб., на втором месте — «Вымпелком» (21 млн руб.), на третьем — МТС (13 млн руб.), на четвертом — Tele2 (8,9 млн руб.). Общий объем выплаченных штрафов снизился почти на 20% год к году.

Аналитик профильного Telegram-канала @abloud62 Алексей Бойко считает, что уменьшение числа штрафов связано с тем, что после ухода иностранных вендоров и роста сложности приобретения зарубежного оборудования операторы вынужденно уменьшили количество развертываний базовых станций.

С марта 2022 г. активно обсуждалась необходимость введения мер поддержки для российских операторов связи на фоне сложившейся в стране ситуации. Об этом писал CNews.

В Роскомнадзоре объяснили снижение числа протоколов в отношении операторов в 2022 г. изменениями в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым для их составления необходимо было проведение проверки, а также мораторием на проверки.

Ограничения сняли 1 января 2023 г. К тому же в июле 2023 г. Госдума приняла поправки к закону «О связи», по которым в перечень лицензионных требований на оказание услуг связи включается условие соблюдения схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам в рамках закона о «суверенном интернете».

Если оператор нарушает условия выдачи лицензий, в частности, не соблюдает схему пропуска трафика, Роскомнадзор может «прекратить» действие лицензии. Сейчас лицензия может быть аннулирована только по решению суда, а за нарушения Роскомнадзор выписывает штраф.

Введение нового регулирования грозит тем, что ведомство вместо штрафов будет прекращать действие лицензии, что потенциально приведет к снижению связанности сетей. Так считает собеседник «Коммерсанта» на телеком-рынке: «В таком случае БС с нарушением придется отключить, а восстановление лицензии потребует времени, тогда как на оплату штрафов операторы фактически заранее закладывали средства, а БС продолжали работать».