Операторам в 10 раз поднимут цены за LTE-частоты, альтернатив которым нет. Возможно подорожание связи

В России в 10 раз взлетит плата за использование операторами частот сетей 4G. Это основные сети в России – 3G давно устарели, а 5G в стране нет. А поскольку операторы перекладывают свои расходы на плечи абонентов, есть риск очередного удорожания услуг сотовой связи.

Рост расценок

В России может быть пересмотрена методика расчета платы за использование операторами связи частот LTE, на которых работают сети четвертого поколения. Расценки могут подскочить в 10 раз, а суммарные расходы на все частоты в два раза. Как пишут «Известия», власти уже работают над новой схемой расчета цен.

Изменения могут вступить в силу в самом ближайшем будущем – в 2024 г., утверждают собеседники издания в госструктурах и на рынке связи. LTE – больше не самые современные сети, но только не в России, здесь альтернатив у них нет. Ни один из операторов связи так и не запустил сети 5G – вместо этого они стремятся выжать максимум из 4G и имеющегося у них оборудования.

Нынешняя схема оплаты за пользование частот LTE предусматривает скидки, поскольку в ней LTE позиционируется как перспективная технология. Новая методика расчета оплаты такое определение LTE не предусматривает, следовательно, и скидка операторам не полагается.

Фото: Роскомнадзор Россияне будут платить больше за пользование морально устаревшей связью

В этом плане все логично – LTE как технология успела морально устареть. Свое распространение она получила в начале предыдущего десятилетия, в том числе и в России, но после 2015 г. многие страны начали очень активно внедрять более современные сети пятого поколения. Их ключевая особенность – существенно более высокая скорость передачи информации в сравнении с LTE-сетями.

Вопрос уже решен

Источники издания на рынке связи утверждают, что вопрос о повышении расценок пока находится на рассмотрении, но это может быть устаревшей информацией. В госсекторе изданию сообщили, что «наверху» уже все решили и даже подсчитали, что это привлечет в бюджет дополнительные 20 млрд руб., которые в дальнейшем будут потрачены, в том числе, на проект устранения цифрового неравенства, заключающийся в подключении к интернету и сотовой связи небольших и отдаленных населенных пунктов.

По подсчетам источника издания в сегменте связи, «большая четверка» операторов («Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2) ежегодно тратят на использование частот в пределах 15-17 млрд руб. Если изменения в ступят в силу, то эти расходы вырастут приблизительно до 30 млрд руб.

Главное – найти обоснование

На момент выхода материала технического обоснования повышения платы за LTE-частоты власти не приводили. Также не раскрывался и принцип новой методики ее расчета.

По словам опрошенного изданием эксперта по управлению радиочастотным спектром, «плата за спектр складывается из суммы стоимости использования полос частот – цена каждой умножена на понижающий или повышающий коэффициент» «При исключении понижающего коэффициента для 4G (с 0,1 его планируется поднять до 1, то есть в 10 раз) спектр 4G станет таким же дорогостоящим, как и полосы 2G и 3G», – сообщил он изданию, отметив, что именно это влечет за собой существенный рост расценок.

Россиян ждут новые траты

Российские операторы связи, вероятнее всего, отреагируют на новую инициативу властей однозначно – они повысят цены. По словам собеседников издания, они и сейчас едва сдерживают удорожание своих услуг, а после вступления в силу новой методики делать это им будет еще сложнее.

CNews неоднократно писал, что в последние годы операторы связи стараются максимально обезопасить себя от роста расходов. Любая их индексация – это повод для них поднять цены на свои услуги и компенсировать убытки за счет своих же абонентов. Яркий пример – введение комиссии в МТС сначала за пополнение счета мобильной связи, а затем за внесение денег на баланс других сервисов оператора. Компания объяснила это именно своими издержками, однако ни один из ее основных конкурентов в итоге не последовал ее примеру.

Также операторы выступают за ежегодную индексацию тарифов на связь, привязанную к инфляции. Помимо этого, они в течение длительного времени взимали с россиян двойную плату за мобильный интернет – они заставляли их платить за его раздачу, хотя те уже заплатили за трафик, перечислив оператору абонентскую плату за тариф (в МТС – еще и с комиссией), в который входят предоплаченные гигабайты. В конце октября 2023 г. «Билайн», «Мегафон» и Tele2 по требованию ФАС обязались отказаться от взимания платы за раздачу интернета. МТС к ним не присоединился.

По оценке опрошенных изданием экспертов, новая методика оплаты за LTE-частоты приведет к тому, что операторы будут отдавать за них примерно 1% своих доходов. Такой прогноз высказал глава «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов, добавив, что это не уничтожит бизнес операторов, но навредит его рентабельности. Анкилов подчеркнул, что операторы могут увидеть в изменениях повод для повышения абонентских тарифов.