В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут

В столичном розничном магазине начались продажи устройств Fplus на российской мобильной ОС «Аврора». Сейчас приобрести гаджеты можно по сниженной цене, которая сохранится для первой партии. Позже цены вырастут.

Гаджеты на «Авроре» в продаже

Как стало известно CNews, в России начались продажи устройств Fplus на российской мобильной ОС «Аврора». Об этом CNews рассказал представитель холдинга Fplus (ранее «Марвел КТ»).

Устройства можно приобрести в магазине техники «Всёсмарт» в московском ТЦ «Афимолл сити». В магазине представлены планшет Life Tab Plus и защищенный смартфон R570E. Оба устройства внесены в Реестр промышленной продукции Минпромторга.

На первую партию устройств установлены специальные промо-цены: Life Tab Plus сейчас стоит 16990 руб., и R570E — 14990 руб. Это касается первой тысячи устройств. Позже цены вырастут, однако в Fplus не уточняют, как сильно. Сейчас в схожем ценовом диапазоне присутствует огромное количество китайских устройств на Android: Redmi и Poco (бренды Xiaomi), Realme, Samsung, Tecno и др.

О скором начале продаж устройств на «Авроре» стало известно в октябре 2023 г. Помимо Fplus, в рознице появятся смартфоны «Аквариуса» и «Байтэрг».

«Начинка» устройств

Помимо ОС «Аврора», на гаджеты, которые сейчас продаются, загружен базовый набор российских программ: мобильный клиент для Telegram Tavro, антивирус Dr.Web и первое нативное офисное ПО для ОС «Аврора» — «МойОфис Документы». На устрйоства также предустановлена платформа AVROID (специальный контейнер для запуска Android-приложений).

Фото: Fplus Смартфоны на «Авроре» появились в продаже

Устройства на ОС «Аврора» отвечают требованиям безопасности, отмечают в Fplus. Они управляются через единую систему «Аврора центр», благодаря чему смартфон или планшет можно настроить для решения конкретных задач и своевременно удалить данные, например, в случае утери устройства. Встроенные подсистемы шифруют данные пользователя и каналы их передачи, вся информация хранится не на устройстве, а на серверах компании.

Обычный пользователь может быть удивлен отсутствием большого количества знакомых ему приложений на российской мобильной ОС. Пока на «Авроре» несколько десятков утилит. Число же приложений для Android для сравнения перевалило уже за 3,7 млн. Однако до конца 2023 г. на «Авроре» будет запущен российский магазин приложений RuStore.

Несмотря на то, что устройства может приобрести любой желающий, ориентированы они в первую очередь на госсектор.

Запрет на использование iPhone

Летом 2023 г. ряд государственных ведомств запретил использовать технику Apple в служебных целях. После этого повысился спрос на тестирование устройств на ОС «Аврора».

В сентябре 2023 г. на «Аврору» своих сотрудников начал переводить «Ростех». Выбор пал на устройства AYYA T1. В конце октября CNews протестировал его. В ближайшем будущем количество госкомпаний и ведомств, которые переходят на российскую мобильную ОС будет только увеличиваться.