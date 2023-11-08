CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Безопасность Телеком
|

Арестована четверть пиратской группировки, перепродававшей взломанные телеканалы

В Австрии произведены аресты членов группы, которая занималась взломом и незаконной перепродажей сигналов коммерческих телестанций. Ключевые участники покупали себе дорогостоящую недвижимость и занимались легальным инвестированием. Теперь их будут судить и за отмывание денег.

Четырехкратный навар

Правоохранительные органы Австрии нейтрализовали пиратскую телесеть, функционировавшую с 2016 по 2023 г., и арестовали почти два десятка человек - участников преступной группы.

Расследование началось после жалобы, поданной в Германии. В результате правоохранители обнаружили в Германии и Австрии целое подпольное «предприятие», целиком состоявшее из граждан Турции.

Ядро банды состояло из лиц, занимавшихся взломом (дешифровкой) и перекодированием сигналов коммерческих телестанций и для IPTV-сетей. Далее в дело вступали реселлеры, которые покупали доступ к пиратской сети по цене до $50 в год и перепродавали конечным покупателям за $200 в год.

08_11_23_haktv_600.jpg
Фото: AI Image generator by Freepik
Взлом телевидения хакерской группировкой

Непродолжительное время эта «операция» рекламировалась в Facebook, однако основным рекламным каналом до последнего момента оставалось «сарафанное радио». Причем многие бывшие конечные пользователи со временем сами сделались реселлерами.

Клиентура каждого реселлера насчитывала от 300 до 2500 абонентов.

Арестована четверть банды

В Австрии отыскались 15 таких реселлеров и трое поставщиков.

Аресты были произведены в Вене, в Нижней Австрии, в Зальцбурге, Форарльберге и Тироле. У «пиратов» изъяли €1,6 млн, раскиданных по 60 банковским счетам, 35 серверов, которые использовались для взлома шифрования и распространения IPTV-сигнала, роскошный автомобиль Audi A7, а также 55 компьютерных систем, жесткие диски и смартфоны.

Следствие утверждает, что ключевые фигуры группировки владеют также роскошными объектами недвижимости, спортивными автомобилями, а также несколькими легальными компаниями, клубами и возглавляют «частные сообщества», что бы это ни значило.

Как отмечает издание Bleeping Computer, часть нелегально заработанных денег использовалась для легального инвестирования, что позволило поставщикам повысить свой экономический и социальный статус.

«Пока неясно, был ли заработок на пиратстве основным профилем деятельности этой группировки», - говорит технический директор компании SEQ Алексей Водясов. По его словам, их в любом случае будут судить и за отмывание денег, а это даже более серьезное преступление. «Не стоит исключать, что у пойманных «пиратов» были и другие источники средств, которые также нуждались в отмывании. Пиратство в сфере развлекательного контента так никуда и не исчезает, сколько бы ни снижались цены в легальных каналах», - подытожил Алексей Водясов.

Общая численность группировки оценивается в 80 человек. Большая ее часть разгуливает на свободе в Германии, и там власти еще даже не начали производство по делу. Или, по крайней мере, не объявляли об этом.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кто и как сможет легально сбивать БПЛА в России

ВТБ создал серверный комплекс для работы виртуальных машин в облаке на базе платформы VTB.Cloud

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря

Российский телеком предлагают отрегулировать по образцам СССР

Против питерского метро возбудили дело: Наценка на установку «железа» сотовых операторов составила 2420%

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
Показать еще