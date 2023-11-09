CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря

5 декабря 2023 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2023».

5 декабря 2023 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2023».

С докладами выступят:

Виталий Палин, руководитель управления автоматизации, HeadHunter;
Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;
Алина Логвинова, директор по дистанционному клиентскому обслуживанию, «Ингосстрах»;
Вероника Кочетова, начальник отдела сопровождения урегулирования убытков, «Ингосстрах»;
Роман Потишний, генеральный директор, SIGURD IT;
Владислав Вирясов, директор, «Авантелеком»;
Сергей Шишмарев, генеральный директор, «Ростелеком Контакт-центр»;
Вера Пушкарёва, руководитель направления по анализу данных, Сбербанк;
Максим Конохов, PM-партнёр Розничного блока, Сбербанк;
Элеонора Торубарова, руководитель проекта службы методологии и контроля качества в контактном центре, ВТБ;
Татьяна Курганович, руководитель направления управления «Контактный центр», ВТБ;
Кристине Бейрис, руководитель Службы обучения и управления качеством Управления Развития Контактного центра, Банк ВТБ;
Яна Строганова, заместитель начальника управления Развитие контактного центра - руководитель центра дистанционного обслуживания, ВТБ;
представитель компании VOXYS.

Основные вопросы к обсуждению:

Тенденции российского рынка

  • Современный контакт-центр 一 это АТС с маршрутизацией и искусственным интеллектом.
  • Сертификаты, которые подтверждают киберзащищенность горячих линий, чат-ботов и омниканалов.
  • Растет спрос на решения, которые определяют эмоциональную окраску разговоров и выделяют негативные реакции.
  • Повышается качество контроля при обслуживании клиентов.
  • Бесшовная интеграция в различные каналы связи при общении с одним клиентом.
  • Управление контакт-центром в условиях быстрых изменений.

Технологии для контакт-центров

  • Основные критерии выбора платформы для контакт-центра 一 высокие масштабируемость и защищенность.
  • Персонализированное автоматическое голосовое меню на основе индивидуального портрета клиента.
  • Резервирование сеансов связи помогает не пропустить запланированные звонки из-за высокой нагрузки.
  • Создание гибких сценариев в режиме No-code.
  • Виртуальные контакт-центры на базе облачных технологий.
  • Речевая онлайн-аналитика.

Проекты 2022 года

  • Как искусственный интеллект в контакт-центре снижает нагрузку на операторов?
  • Персонализированные сценарии обслуживания клиентов, созданные с помощью искусственного интеллекта?
  • Сколько стоит защитить обработку персональной информации в контакт-центре?
  • Как автоматическое определение эмоций клиента помогает повысить эффективность бизнеса?
  • Можно ли с помощью искусственного интеллекта увеличить долю согласий на покупку услуги?
  • Как с помощью искусственного интеллекта адаптировать ответы чат-бота к внешним изменениям?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арестована четверть пиратской группировки, перепродававшей взломанные телеканалы

Кто и как сможет легально сбивать БПЛА в России

ВТБ создал серверный комплекс для работы виртуальных машин в облаке на базе платформы VTB.Cloud

Российский телеком предлагают отрегулировать по образцам СССР

Против питерского метро возбудили дело: Наценка на установку «железа» сотовых операторов составила 2420%

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
Показать еще