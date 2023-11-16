Власти разрешили МТС продать ее единственный зарубежный актив

Власти Армении разрешили МТС продать свою «дочку» неизвестному оффшору Fedilco Group. Ранее власти блокировали данную сделку.

Одобрение на продажу «МТС-Армения»

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) одобрила приобретение 100% сотового оператора «МТС-Армения» кипрскому оффшору Fedilco Group. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

В КРОУ отметили, что Министерство высокотехнологической промышленности и Служба национальной безопасности своих возражений не представили.

Пресс-служба МТС не ответила на запрос CNews по данной теме. Ранее президент компании Вячеслав Николаев говорил, что МТС планирует сконцентрироваться на развитии активов в России.

Фото: МТС Власти Армении разрешили МТС продать свою «дочку» неизвестному оффшору Fedilco Group

В начале 2023 г. МТС уже пыталась продать свою армянскую «дочку» тому же покупателю, но КРОУ тогда отказалась одобрить сделку.

Кто стоит за потенциальным покупателем

Конечные собственники потенциального покупателя неизвестны.

Как пишет армянское издание Hetq.am, оффшор Felico Group на 75% принадлежит Nofal Holdings, на 25% - Ortasano Investments. За обоими владельцами стоит оффшор Wimthed. В открытых источниках информации обо всех этих структурах нет.

Ранее другое армянское издание - Civilnet - писало, что покупкой «МТС-Армения» интересуется брокерская компания 1Xbet, принадлежащая Роману Семенихину, Дмитрию Казорину и Сергею Каршкову. Ранее эти же лица через швейцарскую FM Gobal приобрели армянский Айбизнесбанк.

Другим потенциальным претендентом назывался союз «Газпрома» и армянской телекоммуникационной компании Team, принадлежащей Айку и Александру Есаянам. Братья Есаян долгое время работали в армянском телекоммуникационном операторе Ucom, В 2020 г. они покинули Ucom и основали новую компанию Team, которая приобрела телекоммуникационного оператора «Veon Армения» («дочка» группы Veon, работавшая под брендом Beeline). Третьим потенциальным претендентом назывался американский Golden State Bank, созданный выходцами из Армении.

Как МТС выходила на рынок Армении

МТС вышла на рынок Армении в 2007 г., приобретя контрольный пакет лидирующего на сотовом рынке оператора «К-Телеком» (работала под брендом Vivacell). Позднее «К-Телеком» был переименован в «МТС-Армения» Продавцами выступали ливанские братья Пьер и Муса Фатуши (Pierre and Moussa Fattouche).

По итогам 2022 г. «МТС-Армения» заработала 7,94 млрд руб., показатель OIBDA составил 4,27 млрд руб., чистая прибыль - 804 млн руб. Компания обслуживает 2,27 млн абонентов.

Сотовый рынок Армении

На сотовом рынке Армении также работают Team и Ucom, обслуживая, соответственно, 904 тыс. и 594 тыс. абонентов. Уровень проникновения услуг сотовой связи в Армении составляет 126%, число активных пользователей - 3,673 млн.