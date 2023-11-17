Власти придумали, как уничтожить телефонных мошенников. На «Госуслугах» появится сервис проверки зарегистрированных на россиян номеров

«Госуслуги» могут обзавестись сервисом проверки SIM-карт, зарегистрированных на владельца профиля. Это инициатива Минцифры, которая позволит узнать, к примеру, не числятся ли за россиянами номера, которые они сами не оформляли. Инициатива нацелена на борьбу с телефонным мошенничеством.

Дополнительный метод защиты россиян

Минцифры России выступило с идеей интегрировать в личный кабинет россиян на «Госуслугах» возможность проверки, какие SIM-карты зарегистрированы на паспорт владельца профиля, пишет «Коммерсант». В настоящее время этой информацией владеют только операторы связи, но их абоненты имеют право обратиться в салон связи с паспортом и запросить эту информацию.

Предложение Минцифры позволит россиянам дополнительно обезопасить себя. В России очень распространены случаи, когда на чужой паспорт без разрешения его владельца оформляются номера телефонов, с которых потом совершаются мошеннические действия. Журналист CNews дважды сталкивался с подобным, и в обоих случаях выяснялось, что номер был оформлен по ксерокопии паспорта одним из сотрудников оператора связи.

Как все будет работать

Если инициатива Минцифры будет реализована, в личном кабинете пользователя «Госуслуг» появится отдельное меню, в котором будут отображены все зарегистрированные на него номера. «Увидев в системе "Госуслуги" номер, который не используется или который был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать», – заявил изданию источник, знакомый с проектом министерства.

В настоящее время, чтобы заблокировать посторонний номер, необходимо посетить салон связи оператора и написать соответствующее заявление. Опционально можно сделать это по звонку в колл-центр или через мобильное приложение оператора, но не все компании позволяют это сделать.

Фото: Роскомнадзор Россиянам станет в разы проще контролировать количество оформленных на них номеров телефонов

Для примера, в «Билайне» такая опция существует. Если абонент обратится с просьбой о блокировке номера через приложение или колл-центр, то ему потребуется назвать свои ФИО и ответить на несколько вопросов, чтобы подтвердить свою личность.

Всех этих неудобств, особенно с походами в салон связи, можно будет избежать, если Минцифры реализует свою инициативу.

Операторы пока сомневаются

Возможность оперативно посмотреть список зарегистрированных на паспорт гражданина номеров в личном кабинете на «Госуслугах» действительно может упростить многим россиянам, заботящимся о своей безопасности, жизнь. Однако некоторые операторы связи не считают необходимым добавление в Единый портал государственных услуг такой опции.

«Полагаем, что сбор сведений на "Госуслугах" избыточен, они в любом случае должны предоставляться самим оператором и не собираться на иных ресурсах, иначе это может дать злоумышленникам дополнительный инструмент», – заявили изданию представители МТС. Что именно подразумевается под «дополнительным инструментом» они не уточнили. Напомним, что с лета 2023 г. на Госуслугах для всех без исключения пользователей обязательна двухфакторная авторизация – пароль и, например, подтверждение по коду из SMS. Это многократно снижает вероятность взлома аккаунта.

В Tele2 иначе смотрят на предложение Минцифры. Представители оператора заявили CNews, что поддерживают инициативы, направленные на «улучшение клиентского пути и обеление рынка мобильной связи», и что считают вполне возможной реализацию идеи Минцифры. В Tele подчеркнули лишь, что нужно будет уделить «особое внимание к безопасности баз данных клиентов», и что управление номером через «Госуслуги» потребует «более глубокой технической экспертизы».

Когда нестандартные меры действительно нужны

В России реализовано множество мер по борьбе с телефонным мошенничеством, но россияне как получали такие вызовы в больших количествах, так и продолжают получать. Так, в 2023 г., пишет «Коммерсант», количество попыток телефонного мошенничества в стране уже достигло 8,6 млн в сутки, хотя за весь 2022 г. их было на уровне 5 млн.

Возможно, проблему сможет решить система «Антифрод» Роскомнадзора, которая работает с января 2023 г., но к которой не спешат подключаться региональные операторы. Многим из них для этого потребуется модернизировать свою инфраструктуру, а это дополнительные затраты. В середине ноября 2023 г. CNews писал, что РКН начал угрожать не желающим подключаться к «Антифроду» операторам штрафами в размере до 1 млн руб.