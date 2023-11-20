CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября

CNews приглашает принять участие в конференции «Современный цифровой офис 2023» 28 ноября.

CNews приглашает принять участие в конференции «Современный цифровой офис 2023» 28 ноября.

Основные вопросы конференции:

Современный офис

  • Как меняются требования к современному офису?
  • Действительно ли в современном офисе повсюду «цифра»?
  • Как цифровизация меняет привычные бизнес-процессы?
  • Все ли сотрудникам нужна цифровизация?
  • Особенности организации гибридной работы?
  • Насколько экономически эффективна цифровизация офиса?

Технологии цифрового офиса

  • Цифровые технологии для современного офиса.
  • Цифровая HR-служба.
  • Как сохранить корпоративную культуру.
  • Средства коллективной работы.
  • Корпоративные коммуникации в цифровом офисе.
  • Электронный документооборот как необходимый атрибут цифрового офиса.
  • Как контролировать работу удаленных сотрудников.
  • Роботы в цифровом офисе.
  • Риски ИБ и как с ними бороться.

Проекты и кейсы

Среди спикеров конференции:

Максим Пижанков, заведующий сектором «Лаборатория образовательных технологий», ЦБ РФ;
Павел Бутенко, директор по цифровой трансформации, «Согаз»;
Александр Луганцев, начальник отдела, «ВТБ Специализированный депозитарий»;
Даниэль Саттаров, руководитель подразделения «Пользовательские сервисы», ДОМ.РФ;
Василий Корнейчук, ИТ бизнес-партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью, «Норникель»;
Никита Токарев, руководитель ЦК Мобильных решений, НЛМК;
Владимир Наумов, руководитель проектного офиса, ZenDen;
Виталий Слободин, руководитель проекта, УК «Росводоканал»;
Алла Великанова, независимый эксперт по обучению и развитию персонала;
Елена Ковалева, менеджер по продукту, «Лига Ставок»;
Александр Григорян, соучредитель и директор по развитию digital-интегратора «Улей»;
Алексей Пантелеев, коммерческий директор, Profsoft;
Павел Голуб, директор по развитию, arcsinus.

Актуальный список спикеров мероприятия доступен на странице.
Список участников обновляется по ссылке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2023

CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников

Российский производитель телеком-оборудования провел ребрендинг

МТС возвращает россиянам бесплатную раздачу интернета

Власти придумали, как уничтожить телефонных мошенников. На «Госуслугах» появится сервис проверки зарегистрированных на россиян номеров

Роскомнадзор запугивает операторов связи гигантскими штрафами за неподключение к «Антифроду». Могут потребоваться крупные вложения

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками
Показать еще