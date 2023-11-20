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МТС возвращает россиянам бесплатную раздачу интернета

МТС приняла решение прекратить взимание платы за раздачу интернета на всех тарифных планах, включая безлимитные. Ранее на аналогичный шаг под давлением ФАС пошли «Билайн», «Мегафон» и Tele2.

МТС отказалась от взимание платы за раздачу интернета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о намерении телекоммуникационного оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) отменить плату за раздачу интернета на тарифных планах с безлимитным объемом трафика. Поскольку на техническую реализацию данного решения потребуется время, полностью оператор осуществит соответствующие настройки до 29 февраля 2024 г.

В ФАС подчеркнули, что раздача интернет-трафика является функцией абонентского устройства, а не услугой оператора связи, за которую нужно платить. В связи с этим в ведомстве полагают, что отмена платы за раздачу интернет-трафика не повлечет за собой повышение тарифов оператора.

МТС идет навстречу пользователям

Представители МТС подтвердили агентству «Интерфакс», что отменяют плату за раздачу интернета во всех тарифах, включая безлимитные. В компании подчеркнули, что делают это «с учетом социально-экономической ситуации и идя навстречу пользователям».

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Фото: МТС
МТС прекратит брать плату за раздачу интернета на всех тарифных планах, включая безлимитные

В начале ноября МТС уже отменяла плату за раздачу интернета в тарифах с пакетным интернет-трафиком. Тогда в компании заявляли, что делают это «для создания наиболее комфортных условий абонентам». Ранее МТС взимала плату в размере 50 руб. за раздачу 3 ГБ трафика в сутки. На безлимитных тарифах зачастую возможность раздача трафика отсутствовала.

ФАС против «большой четверки» сотовых операторов

В августе 2023 г. начала проверку в отношении «большой четверки» сотовых операторов - МТС, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн). «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому») из-за введения платы за раздау интернет-трафика.

В сентябре 2023 г. ФАС установила, что операторы не предоставили достаточного технического или экономического обоснования для введения платы за раздачу интернет-трафика. В связи с этим всем четырем операторм был выдано предупреждение о прекращении нарушений антимонопольного законодательства, выражающееся в отмене платы за раздачу интернет-трафика и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов.

В конце октября 2023 г. «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 согласились отменить плату за раздачу трафика. В «Мегафоне» сообщили, что уже сделали это с 23 октября. В Tele2 для новых абонентов пообещали отменить раздачу трафика для новых абонентов с 22 ноября, для существующих абонентов - с 19 декабря.

В «Вымпелкоме» пообещали до начала декабря назвать сроки, необходимые для технической реализации данного решения. В МТС же тогда заявляли, что считают плату за раздачу трафика обоснованной. Теперь оператор поменял свою позицию.

Игорь Королев

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