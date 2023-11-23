России срочно потребовались ремонтники базовых станций Huawei. Сейчас их некому чинить

В России по итогам 2023 г. ощутимо выросло количество предложений работы для специалистов по ремонту телеком-оборудования Huawei. Компания ввела санкции против России еще весной 2022, и по прошествии почти двух лет в стране нет официального сервисного обслуживания ее базовых станций.

Отремонтировать китайское

За неполный 2023 г. в России возрос спрос на техников, имеющих опыт в ремонте техники Huawei, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику HeadHunter. За этот период он подскочил на 28% год к году, и особенно востребованными такие специалисты стали во второй половине 2023 г.

К концу отчетного периода число открытых вакансий специалистов по починке «железа» Huawei превысило 7 тыс. по всей России. Эти предложения активны прямо сейчас, то есть именно такое количество ремонтников техники китайского вендора требуется в настоящий момент.

Для сравнения, еще в первом полугодии 2023 г. таких предложений в среднем было на уровне 3,3 тыс.

В данном случае речь идет о ремонтниках, способных «оживить» в первую очередь базовые станции Huawei – до 24 февраля 2022 г. компания была одним из трех крупнейших поставщиков БС российским сотовым операторам наряду с финской Nokia и шведской Ericsson. Все три компании ввели санкции против России и остановили поставки станций.

Фото: Правительство Республики Крым Серверное и телеком-оборудование Huawei требует ремонта, но отказываться от него российские компании не спешат

Также часть открытых вакансий нацелены на специалистов по ремонту серверов и систем хранения данных Huawei.

Американское больше не требуется

Из-за событий, начавшихся 24 февраля 2022 г., очень многие иностранные компании, десятилетиями выстраивавшие свой бизнес в России, в считанные дни свернули все операции и покинули российский рынок. Некоторые даже уничтожили своих российских «дочек» – кто-то продал их, кто-то обанкротил.

Среди таких компаний оказалось немало производителей электроники – HP, IBM, Dell, Intel и многие другие. Почти все они отказались от технического обслуживания своей техники, проданной российским покупателям, как и Huawei, однако ажиотажного спроса на специалистов по ремонту их техники пока не наблюдается.

Более того, если взять исключительно американские компании, то число открытых вакансий ремонтников их техники не просто не выросло – оно сократилось. IBM – отличный тому пример: спрос на обслуживающих ее «железо» сотрудников за неполный 2023 г. упал на 9% год к году и на 25% в сравнении с 2021 г. (статистика HeadHunter). Количество вакансий ремонтников техники HP за год не поменялось ни в большую, ни в меньшую сторону.

Что не так с Huawei

На протяжении всего 2022 г. Huawei планомерно реализовывала стратегию ухода из России, при этом так ни разу и не сделав официальных объявлений о санкциях. К концу 2022 г., как сообщал CNews, она была уже в полушаге от полного сворачивания всех операций в России, включавшего закрытие ее бизнес-подразделения Enterprise Business Group, в котором на тот момент работало около 2000 человек.

Год спустя, к концу ноября 2023 г., в России все чаще нужны специалисты по обслуживанию ее техники. По данным «Коммерсанта». топ-3 направлений, где чаще всего требуются ремонтники Huawei – это ИТ и системная интеграции (3,1 тыс. вакансий), телекоммуникации (1 тыс. вакансий) и производство электроники (около 500 вакансий).

Вырос и спрос на само оборудование Huawei, несмотря на то, что его «белые» поставки прекращены. По данным Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) интерес россиян к базовым станциям, серверам и системам хранения данных этой марки вырос вдвое, и это только за последний месяц.

Чудес не бывает

Крупные участники российского ИТ-рынка видят вполне конкретные причины бума спроса на ремонтников Huawei. Так, в «Аквариусе» сообщили «Коммерсанту», что рост числа таких вакансий – это следствие аннулирования гарантий производителя. О том же сообщил изданию и технический директор «Хайтэк-интеграции» Дмитрий Ласьков – по его словам, раньше в стране было налажено централизованное обслуживание иностранного «железа», а в нынешних условиях все трансформировалось в «разрозненные сервисные центры у интеграторов и дистрибуторов».

«Мы отмечаем дефицит специалистов, которые обслуживают западную технику. Это связано еще и с тем, что они начинают переориентироваться на российские продукты и не видят своего развития в области иностранных решений», – добавил Ласьков.

Российские компании, в отличие от ремонтников, переходить на отечественное «железо» не торопятся – многие из них, напротив, стремятся выжать максимум из иностранного оборудования путем его регулярного обслуживания и ремонта, поскольку импортозамещение потребует немалых затрат, заявил изданию заместитель гендиректора по развитию бизнеса компании «Крок» Валентин Губарев. «После ухода зарубежных вендоров доля компаний, обслуживающих инфраструктуру у сервисных партнеров, выросла на 27% и составляет больше 50%. Треть компаний теперь обслуживает инфраструктуру своими силами», – добавил он.