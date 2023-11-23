Власти ужесточают контроль над SIM-картами. Подключиться к сотовым сетям станет сложнее

В России могут быть введены новые правила оборота SIM-карт – в частности, предлагается не активировать их до тех пор, пока МВД не проведет проверку нового абонента. Новые меры могут усложнить процесс подключения к сотовым сетям для граждан России и спровоцировать рост их любви к «серым» SIM-картам.

Еще несколько оборотов гайки

Российские власти рассматривают возможность усиления контроля за рынком SIM-карт и введения новых ограничительных мер. Как пишет «Коммерсант», в планы входит изменение алгоритма активации SIM-карты, что потенциально может лишить россиян возможности пользоваться новым номером сразу после приобретения.

Сейчас механизм активации SIM-карты в России работает следующим образом. Гражданин или гость страны, посетив салон связи или заказав SIM-карту удаленно, может сразу после ее получения вставить ее в свой телефон и совершать звонки, выходить в интернет и пр. Паспортные данные, которые он передал оператору связи при заключении договора, отправятся на проверку в Министерство внутренних дел России (МВД) в течение месяца с момента заключения договора.

Власти хотят избавиться от этого алгоритма и заставить операторов активировать свежекупленную SIM-карту лишь после проверки паспортных данных абонента в МВД. Сколько времени потребуется на такую проверку, неизвестно.

Ждать придется долго

Сейчас проверка нового абонента, подключившегося к сети федерального или регионального оператора, проходит силами сотрудников МВД в «фоновом режиме». Другими словами, россиянину не нужно думать о том, что его номер не будет работать, пока правоохранительные органы не удостоверятся, что он предоставил достоверные паспортные данные – он просто пользуется оплаченными из своего кармана услугами оператора.

Фото: Роскомнадзор Возможно, многие россияне захотят заранее купить себе SIM-карты всех основных операторов, чтобы потом не ждать их активации сутками

По словам собеседника издания, конкретных сроков, в течение которых должна быть проведена сверка паспортных данных нового абонента с базой МВД, в настоящее время нет. Он подчеркнул, что в случае принятия новой инициативы властей на это будет уходить не менее двух дней.

Фактически, этот процесс может занять и больше времени. «Все будет зависеть от интеграции систем», – подчеркнул источник издания.

Власти все отрицают

Об ужесточении мер пополнения абонентской базы сотовых операторов изданию сообщили источники в двух из четырех операторах «большой четверки». По их словам, в настоящее время инициатива обсуждается представителями Минцифры и МВД с участниками рынка и другими ведомствами.

В Минцифры уточнили изданию, что с такой инициативой министерство не выступало. В то же время собеседники «Коммерсанта» в одном из крупнейших федеральных операторов заявил, что прямо сейчас новая идея российских властей еще «не оформлена в законодательную инициативу». Другими словами, законопроект, который мог бы быть внесен на рассмотрение в Госдуму, пока не подготовлен.

Испытание для МВД

Новая инициатива властей – это потенциальные трудности не только для операторов связи, но и непосредственно для Министерства внутренних дел, по мнению опрошенных изданием экспертов. Связано это с тем, что в России ежемесячный объем реализуемых SIM-карт исчисляется не десятками и не сотнями тысяч, а миллионами.

По подсчетам директора компании «S+консалтинг» Айсы Бадаевой, всего один крупный российский оператор способен продавать в среднем до 1,5 млн SIM-карт в месяц. По ее словам, при таких объемах МВД потребуется очень эффективно организовать процесс проверки новых абонентов сотовых операторов – в течение не более одного-двух дней. «Иные сроки вызовут значительный негатив на стороне клиентов», – подчеркнула она.

При этом сами операторы – не единственные распространители SIM-карт в России. Айса Бадаева упомянула также мультибрендовую крупную розницу (сети магазинов по продаже электроники и техники) и локальных дистрибьюторов. На них приходится в среднем до 15% проданных SIM-карт крупных операторов связи, подсчитала Бадаева.

Больше требований – меньше «белых» SIM-карт

В случае вступления изменений в силу рынок продаж SIM-карт в России может претерпеть масштабные изменения. «С введением МВД дополнительной проверки SIM-карт, вероятно, первой из процесса продаж выпадет мелкая локальная розница, поскольку усложнение процесса проверки приведет к значительному увеличению нагрузки на сотрудников, – сказала изданию Айса Бадаева. – Если процесс по дополнительной проверке со стороны МВД будет организован грамотно, то крупные мультибренды, скорее всего, будут продолжать продажи. Если единственным каналом продаж останется официальная розница операторов, то им важно будет обеспечить высокую доступность точек для клиентов и оптимизировать процесс (например, запустить выездной сервис)».

Операторы связи полагают, что ничего хорошего нововведение не принесет. Как сообщил изданию представитель одного из них, из-за него будет затруднен процесс заключения новых договоров на оказание услуг связи как с иностранцами, имеющими паспорта других государств, так и с россиянами. Также это может уничтожить давно налаженный процесс дистанционного оформления SIM-карт и заставить россиян начать смотреть в сторону «серых» SIM-карт. «Это само по себе может спровоцировать нелегальный оборот SIM-карт, тем самым обесценив предпринятые ранее усилия по обелению рынка мобильной связи», – добавил представитель оператора.

В список этих усилий, помимо прочего, входят новые штрафы за продажу «серых» SIM-карт, оформленных без предъявления паспорта. Соответствующие изменения были внесены в конце 2022 г. в ст. 13.29 КоАП РФ «Неисполнение установленных законодательством России в области связи требований к заключению договоров об оказании услуг связи, несоблюдение порядка проверки достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя либо оказание услуг связи в случае отсутствия в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" сведений, внесение которых является обязательным».

Согласно новым правилам, с 1 марта 2023 г. размер штрафа за этот проступок для должностных лиц достигает 50 тыс. руб., а для юридических – 500 тыс. руб.

Также весной 2023 г. операторы связи начали давить на своих абонентов, заставляя их самостоятельно подтверждать собственные паспортные данные. От них требовали прислать фото лица с открытым паспортом или посетить салон связи для проверки личности. За непослушание операторы грозили блокировкой номера.