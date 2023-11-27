Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft

Из 28 направлений для телекоммуникационных операторов полноценные российские аналоги существуют только для 16 продуктов. А по двум направлениям российские аналоги обеспечивают вообще менее 40% от возможностей иностранных продуктов.

Импортозамещение ПО для операторов связи

Из 28 направлений импортозамещения программного обеспечения для телекоммуникационных операторов по 16 существуют российские продукты, которые замещают иностранные аналоги более чем на 70%. Это следует из доклада, сделанного на совместном демо-дне двух индустриальных центров компетенций (ИЦК) – «Фиксированная связь» и «Мобильная связь».

Среди них: «Платформа онлайн-тарификации», «Управление полевым персоналом», «Платформа приема платежей», «Платформа для обработки SMSC/USSD трафика», «Управление производительностью сети», «Система регистрации абонентов в роуминге», «Interconnect Billing – Взаиморасчеты с партнерами», «Платформа управления политиками обслуживания абонентов», «Централизация маршрутизации и создание безопасной сигнальной архитектуры», «Платформа, обеспечивающая организацию онлайн-тарификации телефонии, UUSD, SMS в роуминге», «Биллинговая система», «Каталог продуктов», «Платформа для реализации услуги на принципе machine-to-machine/internet of things», «Платформа услуг передачи голоса в мобильных сетях», «Обработка сигнального трафика».

Фото: Нейросеть Kandinsky Из 28 направлений для телекоммуникационных операторов полноценные российские аналоги существуют только для 16 продуктов

По 10 направлениям российские продукты могут замещать иностранные аналоги только на 40-70%. Среди них: «CRM платформа взаимодействия с клиентами», «Цифровая платформа самообслуживания – личный кабинет, мобильное приложение», «Partner Relationship Management – Взаимоотношения с партнерами», «Управление авариями», «Система контроля качества предоставляемых услуг», «Платформа контроля тарификации и антифрода», «Учет сетевых ресурсов», «Управлениям процессами устранения», «Система управления магистральными/транспортными сетями”, «Платформа услуг передачи данных в мобильных сетях» и «Регистр хранения абонентских профилей».

По двум направлениям российские продукты замещают иностранные лишь на 40%. Это «ПАК радиосети стандартов 2G/4G/5G/ операторского класса» и «Система мониторинга и управления сетью».

Российские и иностранные разработчики ПО для телеком-операторов

Иностранными компаниями, чьи продукты предстоит заместить, являются SAP, Microsoft, SalesForce, Amdocs, Oracle, Huawei, Ericsson, Turadata, Nokia, ZTE, HPE, IconX, Netnumber, Netracker, Hexagon и др.

ПО для телекоммуникационных операторов: зарубежные продукты и российские аналоги

Разработчиками российских аналогов являются Nexign, «Гарда Технологии» и «КНС Групп» (торговая марка Yadro, все три компании входят в «ИКС Холдинг»), «Аргус», «РТК-ИТ» («дочка» «Ростелекома»), CDC, «Телетрек», «Техноград», «МТС Диджитал» («дочка» МТС)», «Протей», «Связьком», «Беркут» (принадлежит Tele2 – «дочке» «Ростелекома»), «Сател», Orange, Gelarm, «Булат» (подконтрольна «Ростелекому») и Seventest.

Отдельные проекты по импортозамещению ПО для телекоммуникационных операторов

Дорожная карта «Новое индустриальное ПО», подготовленная «Ростелекомом» и госкорпорацией «Росатом» и утвержденная Правительственной комиссией по цифровому развитию, также предполагает разработку нескольких продуктов в области импортозамещения ПО для телекоммуникационных операторов. В частности, крымский оператор связи «Миранда-Медиа» (его совладельцем является «Ростелеком») должен разработать «Беркут ШПД» - модуль конвергентной биллинговой системы BSS In@Voice, позволяющий телеком-операторам поддержать услуги фиксированной связи в одном решении.

Также «Ростелеком» вместе с Tele2 должны доработать ядро мобильной сети 4G для соответствия требованиям операторов мобильной связи с количеством абонентов более 50 млн. В частности, должно быть: увеличена удельная производительность подсистем; разработаны подсистемы эксплуатации, мониторинга и электронной документации, интеграции в среды виртуализации; внедрено на сетях операторов для обслуживания коммерческой нагрузки.