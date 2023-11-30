Российские телекомпании избавляют от иностранного софта Adobe и переводят отечественное ПО с поддержкой Linux и PostgreSQL

По заказу ВГТРК создаются отечественные системы автоматизации теле- и радиовещания, которые будут поддерживать российские Linux-системы и PostgreSQL. Одновременно разработчики российского продукта Carrot для создания realtime графики для телеэфиров намерены избавиться от зависимости от компонентов Adobe и Unreal.

Российская система ТВ-графика избавиться от иностранных компонентов.

Российский программный продукт Carrot для разработки систем графического оформления эфира и виртуальных студий будет избавлен от иностранных компонентов.

Об этом директор по продуктам «Кэрот Бродкаст» (разработчик продукта) Леонид Новоселов сообщил в ходе демонстрационного дня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Телерадиовещание».

Carrot предназначен для создания realtime графики для телеэфира. В первую очередь, это интерфейсная графика, которая не занимает много место на экране, но видна продолжительное время и содержит много информации: логотипа, титров, ньюсборда и виджетов. Также к realtime графике относятся полнорастовая графика (инфографика, шпигели, заставки программ), дополненная реальность и виртуальная студия.

Революция в ТВ-графике произошла в 2015 г., объясняет Новоселов. До той поры ТВ-графика сильно уступала по качеству и реалистичности картинки игровой графике, так как движки для ТВ-студий были ориентированы на надежность и скорость создания картинки, а картинки для компьютерных игр создавались месяцами.

Фото: Freepik По заказу ВГТРК создаются отечественные системы автоматизации теле- и радиовещания, которые будут поддерживать российские Linux-системы и PostgreSQL

Но после того, как разработчик игровых движков Unreal Engine изменил политику лицензирования и позволил использовать свою визуализацию вместе с классическими движками. Таким образом, продукты ТВ-графики, создаваемые за ограниченный период (несколько дней), перестали по качеству картинки уступать компьютерным играм.

Иностранные решения в данной области разрабатывают Vizrt, Ross, Dalet, Chyromhego, Pixotope, Brainstorm, Zero Density и Aximmetry. Российские решения представлены BRAM Technolgies, «Скайларк» и Softlab-Nsk. Сейчас в продукте Carrot используются иностранные решения – Adobe After Effects, Adobe Premier и Unreal Engine.

Такой выбор был связан с тем, что данные продукты являются стандартами де-факто в индустрии, и для работы с ними на рынке есть большое количество специалистов, говорит Новоселов.

Но «Кэрот Бродкаст» намерена заменить продукты Adobe на собственные модули Carrot FX и Carrot NLE, а Unreal Engine – на отечественный продукт Unigine. Также компания создаст модуль Carrot Maps для визуализации карт для ТВ-эфира.

Отечественная система автоматизации телевещания

В дорожную карту «Новое индустриальное ПО», подготовленную госкорпорациями «Ростех» и «Росатом» и утвержденную Правительственной комиссией по цифровому развитию, включено еще несколько проектов по импортозамещению ПО для телерадиовещания.

Один из таких проектов – это разработка системы автоматизации вещания, системы планирования и подготовки новостей. Заказчиком выступает Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК), исполнителем – компания BRAM Technologies. Срок реализации проекта – 36 месяцев (продукт будет полностью завершен в 2026 г.).

Необходимость в создании в России такой системы появилась после ухода в 2022 г. иностранных разработчиков, а также рисками, связанными с возможным наличие в иностранных продуктов программных «закладок». В рамках ИЦК «Телерадиовещание» требования к системе также предъявили «Первый канал», «Национальная медиагруппа», «ТВЦентр» и ТРК «Звезда».

Ключевыми функциями системы являются: организация единой комплексной информационно-технологической среды телекомпании; планирование, верстка и вывод в эфир новостных событий и выпусков; единое управление медиа активами и ресурсами телекомпании; многоканальное автоматизированное круглосуточное вещание программ на все часовые пояса страны.

По словам гендиректора BRAM Technologies Сергей Ванюков, уникальность разрабатываемого его компанией продукта состоит в том, что он станет первым продуктов в области телерадиовещания, включенным в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Также данный продукт использует отечественную СУБД Postgress Pro и поддерживает отечественные ОС на базе Linux – Astra Linux, «Альт» и Red OS.

Отечественная система автоматизации радиовещания

Третий проект – разработка системы автоматизации радиовещания и системы планирования и подготовки новостей. Заказчиком проекта также выступает ВГТРК, разработчиком – компания «ТРВ Технологии». Продукт будет полностью готов к 2026 г.

Как объясняет директор по развитию «ТРВ Технологии» Наталья Буйлина, на рынке существуют различные системы автоматизации телевещания, но они не совместимы с отечественной ИТ-инфраструктурой, в результате чего ощущается давление иностранных вендоров. Это создает угрозу остановки радиовещания.

Разрабатываемый компанией продукт получил название «Тоника». Он содержит модули для работы с медиа-данными, монтажа аудиосюжетов, планирования эфира, собственного вещания, региональной ретрансляции и записи и контроля эфира.

«Тоника» будет совместима с отечественными ОС на базе Linux («Альт», Astra Linux) и СУБД PostgreSQL. Сейчас рассматривается заявка на включение «Тоника в Единый реестр российских программ для ЭВМ.

Четвертый проект – это разработка программной платформы и системы управления доставки телевизионных потоков по негарантированным сетям. Его создает компания «Деловые партнеры». Продукт предназначен для увеличения количества теле-радио контента для конечного потребителя (зрителя). Система позволит обеспечить подключение как крупных комплексов телевизионной доставки, так и более мелких, таких как сети региональных и кабельных операторов.