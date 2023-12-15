Amazon испытал лазерный спутниковый интернет

Интернет-ретейлер Amazon успешно протестировал на околоземной орбите лазерную спутниковую связь. Компания намерена начать предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет в 2024 г.



Спутниковый интернет от Amazon

Amazon в рамках проекта Kuiper протестировала на низкой околоземной орбите оптическое межспутниковое соединение (OISL), при котором спутники обмениваются информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей, пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы Amazon.

«Результаты гарантируют, что OISL будут работать на наших первых производственных спутниках, запуск которых запланирован на первую половину 2024 г.», — говорится в заявлении компании.

В ходе тестирования два прототипа спутников KuiperSat-1 и KuiperSat-2 с помощью лазерных лучей смогли передавать друг другу 100 Гбит/с информации на расстоянии почти в 1 тыс. км в течение часа. Первоначальные данные показали, что сеть сможет поддерживать связь и между несколькими спутниками одновременно.

Запуск прототипов спутников по данным агентства Reuters был осуществлен в октябре 2023 г. для тестирования первых технологий Amazon в космосе, поскольку гигант электронной коммерции и веб-услуг планирует в ближайшие несколько лет развернуть еще 3,2 тыс. спутников и предложить широкополосный доступ в интернет по всему миру.

Лазер в космосе

Использование лазеров в космосе обладает большим потенциалом, поскольку отсутствие атмосферных помех позволяет добиться высокой скорости передачи информации. С помощью OISL в космосе данные передаются примерно на 30% быстрее, чем при использовании наземных оптоволоконных кабелей, утверждают в Amazon.

Кроме того, технология позволяет без перебоев предоставлять связь в местах, где нет возможности разместить наземные базовые станции. В качестве примера в Amazon привели корабль посреди океана и самолет, совершающий трансатлантический перелет.

Тестирование межспутниковой лазерной связи также уже проводит американская компания SpaceX, которая предоставляет спутниковый интернет Starlink и планирует вывести на орбиту почти 5 тыс.

Возможность прямого приема данных по лазерному лучу с французского спутника дистанционного зондирования Земли Spot-4 продемонстрировал в 2001 г. спутник Artemis, построенный Европейским космическим агентством.

В 2022 г. издание South China Morning Post написало о разработке пекинскими учеными спутниковой лазерной установки связи. Тоже в 2022 г. «Гзета.ру» сообщила, что в МФТИ создают лазерный интернет для спутников

Космические амбиции Amazon

О проекте Kuiper Amazon объявила в 2019 г. и пообещала инвестировать в него $10 млрд, как писал Reuters в октябре 2023 г. А в 2017 г. глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) объявил о намерении вложить $2,5 млрд в строительство ракеты-носителя, способной доставлять на орбиту спутники и людей. Для этого бизнесмен планировал ежегодно продавать акции компании на сумму $1 млрд ради инвестиций в принадлежащую ему аэрокосмическую компанию Blue Origin.

В 2018 г. Безос пошел дальше в своих космических амбициях и рассказал о планах превратить Луну в крупный центр тяжелой промышленности, чтобы сохранить таким образом ресурсы Земли. Об этом писал CNews.

С целью реализации данного проекта компания Безоса Blue Origin предложила публично-частное партнерство Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В рамках партнерства с NASA планировалось построить спускаемый аппарат, с помощью которого к середине 2020-х гг. можно будет начать исследовать возможность организации производства и обеспечения условий для жизни человека на Луне.