МТС начинает производство базовых станций для 5G

Разработчик телекоммуникационного оборудования «Иртея» (на 100% принадлежит МТС) планирует выпустить одну тыс. базовых станций для стандартов 4G и 5G на томском заводе «Микран» в 2024 г. Согласно разработанной Правительством дорожной карте «Современных и перспективных сетей мобильной связи» с 2028 г. в России можно будет использовать только отечественные БС. Эксперты утверждают, что сейчас доля зарубежных компонентов в БС «Иртеи» превышает 90%.



Запуск производства

Разработчик телекоммуникационного оборудования «Иртея» (на 100% принадлежит МТС) начнет в 2024 г. выпуск базовых станций связи (БС) на мощностях томского завода «Микран», пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление гендиректор компании Дмитрия Лаконцева.

Выпуск одной тыс. базовых станций для стандартов 4G и 5G планируется в 2024 г. Тестировать оборудование на сетях «преимущественно в Москве и Подмосковье» планируется уже в первом полугодии.

«Иртея» рассчитывает наладить ежегодное производство «5–10 тыс. базовых станций связи» к 2025 г., сказал Лаконцев.

Дефицит БС

Основными поставщиками телеком-оборудования в Россию до 2022 г. были финская Nokia, китайская Huawei и шведская Ericsson.

В январе 2022 г. замглавы Минпромторга Василий Шпак говорил «Интерфаксу» об их планах по запуску производств в нашей стране: «Я подтверждаю факт переговоров относительно локализации производства Ericsson и Huawei». Замминистра сказал также о том, что Ericsson вела переговоры с Минцифры и с Минпромторгом с предложением «подписать меморандум по Дорожной карте по сотрудничеству».

Но уже с 24 февраля 2022 г. в связи с изменившейся геополитический ситуацией Nokia, Huawei Ericsson покинули российский рынок. Из-за демарша зарубежных вендоров российской сотовой связи предрекали массовые сбои летом 2022 г. По итогам 2022 г. российские операторы на 60% сократили объемы установок новых базовых станций по сравнению с 2021 г., как писал СNews.

Планы импортозамещения

Правительство России по поручению президента Владимира Путина разработало дорожную карту «Современных и перспективных сетей мобильной связи». В декабре 2022 г. была представлена первая версия документа, где было указано, что российское телеком-оборудование должно вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г.

«Чтобы облегчить операторам переход к мобильным сетям пятого поколения в текущем году дополнительно направим около 3,5 млрд рублей на выпуск в нашей стране базовых станций. Всего за последние три года из бюджета на эти цели выделено почти 12 млрд руб.», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Его слова приводятся на официальном сайте Министерства цифрового развития.

С 2028 г. можно будет использовать только российские БС. Чьи это будут станции пока не известно. Над запуском массового производства БС в России кроме «Сколтеха» и «Иртеи» работали Yadro и госкорпорация «Ростех».

Источники «Коммерсанта», знакомые с прототипами БС «Иртеи», утверждают, что сейчас доля зарубежных компонентов в них превышает 90%.

«Иртея» заменила «Сколтех»

Дочернюю структуру МТС ООО «Иртея» «Ведомости» обнаружили в новой версии дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» в сентябре 2023 г. Согласно документу компания потратит 5,6 млрд руб. и получить еще 5,4 млрд бюджетного финансирования в период с 2023 по 2026 гг. на разработку БС на открытой архитектуре OpenRAN.

В более ранней, февральской версии дорожной карты исполнителем назывался «Сколтех», который в апреле 2023 г. объявил о разработке первой российской базовой станции связи 5G. Бюджет этого проекта составил 342 млн руб., 300 млн руб. из которых были получены в виде гранта, как выяснил «Коммерсант».

Однако «Сколтех» отказался от планов разработки БС из-за того, что не смог найти средства на 50% софинансирования своих разработок, как сказал изданию источник на рынке. А в ноябре 2023 г. газета сообщила о переходе из «Сколтеха» в «Иртею» команды из 30–35 сотрудников, занятых в разработке базовых станций связи 4G/5G на открытой архитектуре OpenRAN. По словам собеседника издания, это основная часть команды, работающей над проектом.