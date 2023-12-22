В России началось подорожание интернета. Оно коснется миллионов россиян. Опрос

Абоненты «Ростелекома» в самом ближайшем будущем столкнутся с ростом цен на домашний интернет. Расценки вырастут с января 2024 г. – подорожание затронет несколько миллионов человек.

Нужна связь – плати

Оператор связи «Ростелеком» с января 2024 г. поднимет расценки на свои услуги проводного (домашнего) интернета. Как пишут «Ведомости», цены вырастут на минимум на 5%. Оператор начал предупреждать об этом своих абонентов с декабря 2023 г.

По предварительным оценкам, удорожание интернета ощутят на себе около 4 млн человек (примерно 2,8% всех жителей России), то есть далеко не все абоненты «Ростелекома». Согласно официальной статистике оператора, в настоящее время он оказывает услугу широкополосного доступа в интернет более 13,5 млн абонентов. По какому принципу будет происходить выбор тех, кому в итоге будет повышена абонентская плата, оператор не сообщает.

Абоненты подтверждают

Часть абонентов домашнего интернета «Ростелекома» в декабре 2023 г. получили SMS от оператора с уведомлением о приближающемся росте абонентской платы. «Мы понимаем, как важно контролировать расходы, и заранее сообщаем, что с января плата за услугу интернет по ЛС № ... изменится на 31 руб.», – процитировал изданию подключенный к сети «Ростелекома» россиянин, пользующийся тарифом «Экспресс 200 2.0.» и проживающий в Московской области.

Фото: Ростелеком Домашний интернет вошел в список вещей, явлений и продуктов питания, за которые россиян вынуждают платить больше

Это SMS-сообщение абонент получил в начале декабря 2023 г. Сейчас плата по его тарифу составляет 499 руб., то есть удорожание с января 2024 г. составит 6,2%.

Абоненту тарифа «Для начала 2.0» повезло немного больше. Согласно информации из поступившего на его телефон SMS-сообщения, его абонентская плата поднимется с с нынешних 390 руб. в месяц до 410 руб. в месяц. Разница составит 5%.

Что говорит оператор

Представители «Ростелекома» не стали отрицать факт того, что всего через несколько дней подключенные к сети оператора россияне будут вынуждены платить за проводной интернет еще больше. Они назвали происходящее «корректировкой тарифных планов», добавив, что в среднем расценки повысятся на 5% или приблизительно 30 руб. в месяц.

«При этом для 70% абонентов тарифы не поменяются и останутся на прежнем уровне, – сообщили изданию в «Ростелекоме». – Обновленные тарифы будут указаны в счетах за январь (2024 г. – прим CNews), в личном кабинете, на сайте».

Почему «корректировка тарифных планов» будет выполнена исключительно в сторону их удорожания, в «Ростелекоме» уточнять не взялись. Вместо этого представители оператора пролили свет на причину того, что расходы россиян на домашний интернет вырастут.

По их словам, все дело в постоянном росте объемов потребляемого россиянами трафика. В «Ростелекоме» утверждают, что из-за него «невозможно обеспечивать стабильно высокое качество и надежность услуг, поддерживать работоспособность инфраструктуры и развивать ее».

Власти пока не в курсе

Следует обратить внимание, что «Ростелеком» уведомил о повышении тарифов своих абонентов, но не Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). Представитель ведомства сообщил изданию, что никаких документов от оператора пока не поступало.

С одной стороны, по закону операторы не обязаны информировать ФАС о планируемом повышении цен. С другой, служба оставляет за собой право вмешаться, если россияне начнут массово жаловаться на рост цен.

В этом случае ФАС может инициировать проверку, следствием которой может стать предписание о возвращении цен на прежний уровень. В сегменте сотовой связи подобное случается несколько раз в год – в 2022-2023 гг. почти все крупнейшие федеральные операторы («большая четверка»), в том числе Tele2, несколько раз получали подобные предписания.



