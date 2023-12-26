Конфликт в телекоме: Право проверять «российскость» «железа» отбирают у производителей. Отрасль изо всех сил сопротивляется

Производители телекоммуникационного оборудования не хотят отдавать проверку «российскости» телеком-«железа» в компетенцию Торговой-промышленной палаты (ТПП), как того требует Минпромторг. По мнению экспертов, сейчас рынок поделен между крупными игроками, которые не хотят делиться. А истинно российских решений на рынке не так много. Экспертизой же по признанию телеком-оборудования российским должна заниматься ТПП, а не заинтересованные лица, считают эксперты.

«Блок» на изменения

Как стало известно CNews, производители телеком-оборудования, входящие в Межведомственный совет по телекому (МЭС), который отвечает за признание телекоммуникационного оборудования отечественным, препятствуют передаче своих полномочий в ТПП. Об этом CNews сообщил осведомленный собеседник из отрасли. По его словам, отрасль многократно отправляла на доработку документ, вносящий такие изменения.

Балльная система в телекоме обсуждается с 2021 г. А с лета 2022 г. Минпромторг активно работает над ее созданием. Документ о введении балльной системы для этой отрасли был представлен ведомством на regulation.gov.ru в сентябре 2023 г. Он вносит изменения в постановление 719 (балльная система признания продукции российской). По словам собеседника CNews, документ во всех редакциях проходит согласование консорциума «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ, входит в МЭС).

Минпромторг предлагает не только ввести балльную систему и для телекома (сейчас такие правила распространяются на вычислительную технику), но и передать обязанности по рассмотрению заявок для признания телеком-«железа» отечественным с Межведомственного совета по телекому на Торгово-промышленную палату и Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники (ВНИИР).

Фото: «Кандинский» Российское телекоммуникационное оборудование в представлении нейросети «Кандинский»

По словам собеседника CNews, МЭС (АНО ТТ в частности) неоднократно отправлял проект изменений в 719 постановление на доработку по различным причинам. На вопрос CNews о том, действительно ли Межведомственный совет мешает принятию новых изменений в Минпромторге ответили: «Затягивание сроков негативно сказывается на развитии отрасли. Базовый принцип новой системы состоит в том, чтобы сохранить достигнутый на сегодня технологический уровень и не снижать планку».

Позиция производителей телеком-оборудования

CNews обратился с вопросом к АНО ТТ о том, какие недочеты в проекте Минпромторга видят в ассоциации, а также как относятся к передаче полномочий по признанию оборудования отечественным из МЭС в ТПП и ВНИИР.

«Разработка соответствующих проектов НПА Минпромторгом продолжается, — рассказал CNews представитель АНО ТТ. — Считаем принципиально важным в целях обеспечения технологического суверенитета сохранение отраслевого контроля при включении оборудования в реестр, чтобы исключить попадание в него псевдолокализованного оборудования».

Производитель телеком-оборудования «Т8», входящий в МЭС, также не приветствует передачу полномочий экспертного совета в ТПП.

«При большом уважении к работе ТПП, есть обоснованные сомнения в возможности проводить качественную экспертизу такого наукоемкого оборудования, как современное телекоммуникационное оборудование (ТКО)», — отмечают в “Т8”. — Явной необходимости передачи экспертизы мы не видим, опасаемся рисков снижения отраслевого контроля за включением ТКО в реестр радиоэлектронной продукции».

Фото: Kandinsky Производители телеком-оборудования не хотят передавать в ТПП полномочия по признанию их оборудования российским

По словам представителя «Т8», отраслевой контроль процедуры определения страны происхождения ТКО сегодня успешно осуществляется в рамках 878 постановления экспертами МЭС под руководством Минпромторга. «При этом экспертиза сложного радиоэлектронного оборудования в рамках постановления 719 проводится не всегда качественно, что неоднократно освещалось в СМИ», — отмечают в компании.

При этом «Т8» не против внедрения балльной системы, однако считает, что это можно устроить и в рамках 878 постановления без передачи экспертизы в ТПП.

«Интересы отрасли при введении балльной системы для телеком-оборудования должны быть учтены», — отметили в Минцифры.

Как рассказал CNews президент группы «Аквариус» (входит в МЭС) Владимир Степанов: «Балльная система — это рабочий механизм, который позволит регулятору стимулировать российских производителей, управлять развитием технологических переделов и обращать внимание игроков рынка на развитие необходимых технологических сегментов. Считаем его верным для всех направлений отрасли».

Не возражают против балльной системе в телекоме и в Fplus.

Почему отрасли не выгодны изменения

«Экспертный совет не дает вносить изменения в постановление 719, потому что в большинстве своем состоит из производителей, а и им невыгодно отдавать экспертизу в ТПП, — отметил собеседник в телекоме. — Из-за этого по факту доля российского телеком-оборудования на отечественном рынке остается мизерной».

«Помимо этого производители электроники в МЭС не пускают в совет новых участников, так как им нужно выполнять требования по выручке от реализации продукции за полученные им субсидии», — отметил собеседник. Он пояснил, что многие участники Межведомственного совета получили субсидии Минпромторга на разработку электроники. И одно из ключевых показателей достижения договоренности по субсидиям — это как раз объем выручки по реализованной продукции. Поэтому производители телеком-оборудования в МЭС регулируют рынок таким образом, чтобы не пускать на него участников, и выполнять требования по выручке от реализации собственной продукции, пояснил он.

При этом российский телеком-рынок один из самых емких сегментов электроники, отметил собеседник. По данным Минпромторга, в 2019 г. объем российского рынка оборудования для операторов связи достиг 510 млрд руб. Из них только 20% пришлось на отечественные решения. К 2025 г. она может достигнуть 44% или около 360 млрд руб. при общем объеме рынка в 830 млрд руб.

Как сейчас отбирают российское оборудование

Сейчас решение о том, считается ли телекоммуникационное оборудование отечественным или нет, принимает экспертный совет при Минпромторге, его работу регламентирует постановление №878. Российское телеком-«железо» получает статус «телекоммуникационного оборудования отечественного происхождения» (ТОРП). А он уже дает производителю право попасть в реестр Минпромторга. Товары из этого реестра имеют преференции в рамках госзакупок.

Сейчас в состав Межведомственного совета по телекому входят представители Минпромторга, Минцифры, АНО «НТЦИ», ВНИИР, консорциума «Телекоммуникационные технологии» (входят «Ростелеком», «Ростех», «Элемент»), «Элтекса», «Кьютэк», «Т8» и другие. Всего в МЭС входят 36 экспертов.

Как сообщал ранее собеседник «Коммерсанта» на рынке электроники, в реестр телекоммуникационного оборудования из-за непрозрачности оценки могли включить технику, не имеющую отношения к России. «Фактически это было зарубежное оборудование с переклеенными шильдиками», отметил он.

Планировалось, что новые требования к телеком-оборудованию вступят в силу с 1 января 2024 г. Согласно проекту изменений в постановление 719, для включения оборудования в реестр производитель должен владеть правами на конструкторскую документацию изделий и исходный код системного софта, располагать сервисными центрами для обслуживания, собственной производственной площадкой и т. д.

Согласно предлагаемой системе, за каждую технологическую операцию в производстве (сборку и монтаж, применение в ней российских компонентов и т. д.) будут начисляться баллы. При наборе определенного числа баллов оборудование признается российским (количество баллов не утверждены и прорабатываются). Под регулирование, следует из документа, подпадают коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и т. д.

CNews ожидает ответа от представителей «Элтекса», «Т8», АНО «НТЦИ», ВНИИР. Представители «Ростелекома» перенаправили CNews в АНО ТТ.

Отдавать или нет, вот в чем вопрос

Как рассказал CNews глава АРПЭ Иван Покровский, действующая методика оценки уровня локализации телеком-оборудования, на которую ссылается постановление 878, также является балльной системой.

«Принципиальное отличие от действующих требований не в баллах, а в обязательных требованиях, — продолжает он. — Действующее 878 постановление дает преференции российскому разработчику телеком-оборудования, а новая система дает преференции правообладателю, допуская, что разработка может быть сделана за рубежом. Позиция нашей ассоциации — поддерживать преференциями российских разработчиков, а не зарубежных».

Однако АРПЭ выступает за то, чтобы экспертизу проводила независимая от участников рынка организация — ТПП. А методику экспертизы и аттестацию уполномоченных экспертов вел бы экспертный совет из специалистов компаний отрасли. В АРПЭ считают, что лица, принимающие решения о соответствии или несоответствии заявителей и представленной ими продукции критериям российского происхождения, не должны быть участниками рынка, конкурирующими с заявителем.

«Экспертный совет существует при отраслевой ассоциации, куда входят сугубо участники рынка, которые между собой этот рынок в какой-то мере поделили и контролируют весь процесс», — рассказал CNews собеседник на рынке электроники.

Переход экспертизы от МЭС к ТПП уравняет ее по всей иной электронике с телекомом, что позволит участникам рынка корректнее прогнозировать попадание своих продуктов в реестр, считает собеседник.