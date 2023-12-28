Порностудии из США зарабатывают сотни тысяч долларов на преследовании пользователей торрентов

Порнохолдинг, который завалил суды США исками

Американская компания, владелец нескольких студий, специализирующихся на «кино для взрослых», бьет все мыслимые рекорды по числу поданных исков о нарушении авторских прав, пишет TorrentFreak.

В структуру холдинга Strike 3 входят такие студии как Blacked, Tushy и Vixen. Тематические видео- и фотоматериалы компания распространяет на коммерческой основе посредством принадлежащих ей веб-сайтов. Она также стремиться выявить интернет-пиратов, которые способствует незаконному распространению ее контента, в том числе через торрент-трекеры, чтобы привлечь их к ответственности.

Для этого Strike 3 при помощи специальных инструментов анализа сетевого трафика определяет IP-адреса нарушителей копирайта, после чего пытается идентифицировать их личности и подать на них в суд.

Однако этот способ нельзя назвать надежным, поскольку далеко не все пользователи интернета имеют закрепленные за ними (статические) IP-адреса, поэтому отдельный сетевой адрес может быть ассоциирован с историей скачивания торрентов сразу с нескольких абонентов одного интернет-провайдера. Таким образом, ответчиками по искам Strike 3 с высокой вероятностью могли становиться совершенно не имеющие отношения к пиратству люди.

Крайне прибыльный бизнес, который постоянно растет

Возможные ошибки при поиске пиратов, по всей видимости, не слишком заботят Strike 3, поскольку охота на поклонников торрентов приносит компании огромные деньги – сотни тысяч долларов в год. Поэтому количество исков к потенциальным пиратам со стороны Strike 3 постоянно растет.

В период с 1 января по 28 декабря 2023 г. компания подала 3465 исков в различные суды на всей территории США, ответчиками по которым проходят неидентифицированные пользователи Сети. По данным TorrentFreak, по этому показателю Strike 3 абсолютно недостижима для «коллег» по отрасли.

Для сравнения: в 2017 г. общее количество зарегистрированных в судах США дел о нарушении копирайта, в которых фигурировали ответчики – физлица, уличенные в незаконном скачивании или раздаче контента, достигло 1019.

В последующие годы это число лишь становилось больше, причем преимущественно усилиями неугомонной Strike 3. По итогам 2022 г. оно достигло отметки в 2878 дел. Всего же с начала 2017 г. по конец декабря 2023 г. компанией было подано более 12,5 тыс. исков.

Производитель развлекательного контента для взрослых является самым активным инициатором разбирательств в отношении нарушителей копирайта, незаконно распространяющих защищенные авторским правом материалы через интернет, в частности, посредством p2p-сетей.

Другие независимые киностудии тоже судятся с «пиратами-индивидуалами», но объем работы, проделываемый юристами этих компаний несопоставим с производительностью специалистов в области права, защищающих интересы Strike 3.

При этом, как отмечает TorrentFreak, подобные дела рассматриваются весьма оперативно. Так, 2 тыс. исковых заявлений, поданных Strike 3 в первой половине 2023 г., уже закрыты.

Как правило, разбирательство прекращается по соглашению сторон или в результате отзыва иска компанией по иным причинам. До непосредственно полноценного судебного процесса такие дела доходит крайне редко – это невыгодно с точки зрения финансовых расходов, причем как для истца, так и для ответчика.

В середине июля 2023 г. Strike 3 и ее очередная «жертва» уже были готовы к встрече в зале суда во Флориде, однако в самый последний момент сумели договориться.

В компании понимали, что собранных ею доказательств недостаточно для того, чтобы доказать факт скачивания ответчиком принадлежащего ей видео по протоколу torrent. Поэтому она согласилась отказаться от претензий к нему в обмен на обещание (имеющее юридическую силу) воздержаться от загрузки защищенных авторским правом материалы Strike 3 в будущем. В случае нарушения взятых на себя обязательств ответчику придется выплатить компании компенсацию в размере $125 тыс.

Достойный ответ, который не изменил ничего

В относительно редких случаях привлекшие к себе внимание Strike 3 пользователи интернета принимают решение бороться до победного конца и добиваются успеха.

Таким «крепким орешком» оказался отставной полицейский из Сиэтла (штат Вашингтон), который, в 2021 г. подал встречный иск к компании, обвинив ее в вымогательстве и дошел до Апелляционного суда девятого округа США. По итогам разбирательства Strike 3 была вынуждена признать правоту мужчины и выплатить ему компенсацию в размере почти $48 тыс.

Впрочем, исход этого дела явно не стал «отрезвляющим душем» для Strike 3, которая не только не прекратила преследовать физические лица за пиратство в манере, свойственной копирайт-троллям, но и продолжила наращивать усилия на этом направлении.