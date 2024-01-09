Американцы вышли из числа учредителей российского разработчика телеком-оборудования

Нижегородский производитель телеком-оборудования ООО «Радио Гигабит Системс» ранее принадлежал на 99,96% американской Radio Gigabit Inc. С 22 декабря 2023 г. владельцами компании стали восемь физических лиц. Находящаяся под западными санкциями российская Yadro около года ведет переговоры и покупке «Радио Гигабит». Radio Gigabit Inc. не мог продать ей актив, так как в США за получение американским юрлицом средств от подсанкционной компаний можно получить срок до 20 лет тюремного заключения.



Смена собственников

Нижегородское ООО «Радио Гигабит Системс» 22 декабря 2023 г. сменило собственников, как обнаружил «Коммерсант» в базе «СПАРК-Интерфакс». Ранее ООО «Радио Гигабит Системс» принадлежала на 99,96% американской Radio Gigabit Inc. и на 0,4% Владимиру Ссорину. Сейчас ее владельцами стали восемь российских физических лиц.

Смена владельцев связана с процессом «реорганизации группы из-за геополитической обстановки», сообщили изданию представители компании и воздержались от дальнейших комментариев.

Фактически речь идет не о продаже, а о реструктуризации собственности, считает источник газеты на ИT-рынке: «Если раньше те же собственники владели "Радио Гигабит" через американскую Radio Gigabit Inc., то сейчас они вошли в капитал напрямую».

Новая структура собственности

ООО «Радио Гигабит Системс», как указано на ее сайте, специализируется на выпуске антенн и антенных систем уличного использования для различных систем связи и входит в группу «Радио Гигабит».

Учредили ООО «Радио Гигабит Системс», по данным РБК, в 2014 г. Radio Gigabit Inc. с долей в уставном капитале 99,96% и Миньковский Михаил Генрихович с долей 0,04%. Уставной капитал — 23 384,14 руб. Выручка на на конец 2022 г. — 43, 972 млн руб. Валовая прибыль на конец 2022 г. — 777 тыс. руб.

Новыми собственниками стали, как пишет «Коммерсант», технический директор ГК «Максима» Михаил Миньковский (25,9%), гендиректор «Максима Телеком СЗ» Игорь Калюжный (20,3%), бывший вице-президент МТС Андрей Ушацкий (14,6%), экс-гендиректор «Радио Гигабит» Роман Масленников (13,1%), текущий директор компании Владимир Ссорин (7,3%), Всеволод Илларионов (6,7%), Алексей Артеменко (6,1%), Юлия Миньковская (5,6%).

Возможна дальнейшая перепродажа

По данным «Коммерсанта», с конца 2022 г. переговоры о покупке «Радио Гигабит» ведет компания Yadro.

Yadro может купить «Радио Гигабит» для реализации двух своих проектов — разработки базовых станций 5G и спутников связи 1440, предполагает источник на рынке электроники: «Команда "Радио Гигабит" обладает достаточной компетенцией, чтобы усилить и ускорить разработку базовых станций и спутников для Yadro. Но тогда "Радио Гигабит" придется отказаться от сотрудничества с потенциальными конкурентами Yadro, например "Иртеей"». В условиях дефицита высококвалифицированных специалистов в области разработки оборудования, подчеркивает он, крупные игроки вынуждены выкупать малые и средние компании в том числе ради их персонала.

Собеседник издания предположил, что реструктуризация компании потребовалась для ее дальнейшей продажи. По его словам, совершение сделки до изменения состава учредителей компании несло для ее бенефициаров существенные риски. Руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денис Примаков уточнил, что американские юрлица в случае поступления средств от санкционных компаний могут понести уголовную ответственность за нарушение санкций вплоть до 20 лет лишения свободы.

Власти США 24 февраля 2023 г. объявили о новых масштабных санкциях в отношении России, в том числе в отношении бренда Yadro. Об этом сообщал ТАСС.