4G-сети в редком диапазоне построят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Крымский телекоммуникационный оператор «Миранда-Медиа» получил частоты для строительства сетей LTE в диапазоне 450 МГц на территории четырех новых российских регионов. В России сети LTE-450 пытался строить «Скай Линк», но они не получили распространения из-за ограниченного частотного ресурса. В новых регионах такой проблемы не должно быть.

Частоты для LTE-450 в новых российских регионах

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании должна была рассмотреть вопрос о выделении крымскому телекоммуникационному оператора «Миранда-Медиа» частот для сотовой связи стандарта LTE (четвертое поколение сотовой связи 4G) в диапазоне 450 МГц. Это следует из материалов комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.

Речь идет о выделении частот Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. В итоговом протоколе комиссии, опубликованном на сайте Минцифры, результата рассмотрения данного вопроса нет.

Источник CNews, близкий к комиссии, пояснил, что решение о выделении частот «Миранда-Медиа» было принято, но в закрытом режиме и с определенными условиями. Представители «Миранда-Медиа» от комментариев отказались.

Согласно материалам к заседанию комиссии, «Миранда-Медиа» должна была получить во всех четырех регионах по две парные полосы частот каждая шириной по 5 МГц: 452,5-457,5 МГц и 462,5-467,5 МГц. При этом на оператора накладывались обязательства по покрытию территорий: до конца октября 2024 г. сетями LTE-450 должно быть покрыто не менее 25% территорий новых регионов, к концу октября 2025 г. – не менее 70%, к концу октября 2026 г. – все 100% территорий.

Как появилась «Миранда-Медиа»

«Миранда-Медиа» была создана «Ростелекомом» в 2014 г. после присоединения Крыма к России. Компания занялась оказанием услуг фиксированной связи на полуострове, а также построила два подводных ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) между основной территорией России и Крымом. Впоследствии доля «Ростелекома» в «Миранда-Медиа» снизилась до менее чем 20%. В 2020 г. компания приобрела лицензию на оказание услуг сотовой связи в Крыму.

Перечень населенных пунктов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые должны быть покрыты сотовой связью

Район Населенный пункт Луганская народная республика Антрацитовский Антрацит; Бобриково; Верхний Нагольчик; Грушёвое; Дьяково; Есауловка; Ивановка; Колпаково; Красный Кут; Малониколаевка; Нижний Нагольчик; Ребриково; Червоная Поляна; Ясеновский Антрацитовский городской совет Боково-Платово; Дубовский; Каменное; Крепенский; Щётово Беловодский Бараниковка; Беловодск; Городище; Евсуг; Литвиновка; Семикозовка Белокуракинский Белокуракино; Лозно-Александровка; Брянка; Кировск Краснодонский Великий Суходол; Верхнешевыревка; Власовка; Нижняя Герасимовка; Новоалександровка; Новоанновка; Новосветловка; Пархоменко; Северо-Гундоровский; Семейкино; Таловое Краснодонский городской совет Изварино; Молодогвардейск; Северный Суходольск; Урало-Кавказ; Энгельсово; Вахрушево; Запорожье; Княгиневка; Красный Луч; Миусинск; Петровское; Софиевский; Хрустальное ; Штеровка Кременской Краснодон; Краснореченское; Кременная; Новая Астрахань; Варваровка; Епифановка; Кудряшовка Лисичанский городской совет Лисичанск; Новодружеск; Приволье; Луганск Луганск Луганск

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

В 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, крымские сотовые операторы, включая «МирТелеком» («дочка» «Миранда-Медиа»), начали оказывать услуги сотовой связи в Херсонской и Запорожской областях, контроль над которыми перешел к российским властям. Осенью 2022 г. Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР стали частью России.

Весной 2023 г. ГКРЧ выделила «МирТелеком» частоты в Херсонской и Запорожской областях, а «Миранда-Медиа» - частоты в ДНР и ЛНР.

Частоты были выделены в диапазонах 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1,9-2,1 ГГц и 2,5-2,7 ГГц. Они могут использоваться для трех поколений сотовой связи: GSM (второе поколение), UMTS (третье поколение, 3G) и LTE. Также для операторов были установлены графики по покрытию сетями сотовой связи населенных пунктов и автодорог на новых территориях.

Проблемы диапазона 450 МГц

450 МГц – не стандартный диапазон для LTE. В 1990-х он использовался для сетей аналогового стандарта NMT (первое поколение сотовой связи). В 2000-х большинство NMT-операторов были приобретены компанией «Скай Линк», который стал на их частоты запускать сети CDMA-450.

Перечень автодорог ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые должны быть покрыты сотовой связью

Наименование дороги Участок дороги Луганская народная республика Е-40/М-30 Изварино – Луганск – Алчевск – Зоринск – Дебальцево (граница Донецкой Народной Республики) E-50/М-03 Дебальцево (граница Донецкой Народной Республики) – Фащевка – Красный Луч –Должанское (граница Ростовской области) Н-21 Старобельск – Новоайдар – Луганск – Лутугино – Красный Луч – Миусинск (граница Донецкой Народной Республики) Р-22 Луганск – Широкий – Красная Таловка – граница Ростовской области Р-66 Луганск – Лисичанск – Кременная – Сватово Н-26 Куземовка – Сватово – Старобельск – Беловодск – Меловое (граница Ростовской области) Т-13-05/Т-13-12 Должанский – Должанск/Свердловск – Краснодон Т-13-02 Старобельск – Новопсков – Белолуцк – Танюшевка (граница Белгородской области) Т-13-07 Новопсков – Марковка – Просяное (граница Воронежской области)

Преимуществом технология была высокая (по тем временам) скорость мобильного интернета – до 2-3 Мбит/с, а также большая зона покрытия (радиус действия одной базовой станции достигал десятки километров). В то же время диапазон 450 МГц был не стандартным для CDMA, что ограничивало ассортимент абонентского оборудования.

С конца 2000-х, когда в России стали развиваться сети WiMAX и 3G, спрос на услуги сетей CDMA стал падать, а «Скай Линк» прекратил свое развитие. Компания была продана сотовому оператору «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2), который, в свою очередь, перешел под контроль «Ростелекома». В 2016 г. сети CDMA были свернуты.

Но вместо них под брендом Sky Link в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов были запущены сети LTE-450. Ключевой особенностью данной технологии также является высокая зона покрытия, что позволяет компании предложить свои услуги дачникам. Кроме того, сети LTE-450 планировалось использовать для подключения социально-значимых объектов к интернету: органов государственной и муниципальной власти, школ, полицейских участков, фельдшерско-акушерских пунктов и т.д.

Проблемой также является практически полное отсутствие абонентских устройств – у Sky Link есть только несколько Wi-Fi-роутеров. Кроме того, у «Т2 Мобайл» в диапазоне 450 МГц доступны лишь по две парные полосы шириной по 4,4 МГц каждая: 453-457,4 МГц и 463-467,4 МГц. Соседние частоты заняты МВД. При этом для полноценной работы сети LTE необходимо минимум 5 МГц. В случае же с новыми регионами такой проблемы не будет, так как там «Миранда-Медиа» получила полосы по 5 МГц каждая.

LTE-450 в Крыму

В 2016 г. частоты LTE-450 в Республике Крым и городе Севастополь получил оператор «Крымтелеком», созданный в 2014 г. властями Республики Крым для оказания услуг мобильной и фиксированной связи.

В 2018 г. оператор был приватизирован. Однако в 2018-2019 гг. в его сотовой сети был сильный сбой. В конце 2022 г. Иван Зима, занимавший тогда пост гендиректора «Миранда-Медиа», стал параллельно главой «Крымтелекома». В 2023 г. «Крымтелеком» перешел под управление «Миранда-Медиа».