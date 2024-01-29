CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
| Фото: Image by DCStudio on Freepik |

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

28 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Заказная разработка ПО 2024».

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024» 28 марта.

Регистрация по ссылке

Основные вопросы конференции:

Заказная разработка ПО в России

  • Как развивается рынок заказной разработки ПО в России?
  • Как меняется спрос на заказные решения?
  • Какова роль стартапов в разработке ПО?
  • Государство как заказчик ПО.
  • Господдержка разработки заказного ПО.
  • Кадровые проблемы на рынке заказной разработки.

Инструменты разработки

  • Инструменты заказной разработки.
  • Роль Open Source в заказной разработке.
  • Как обеспечить безопасность заказной разработки?
  • Насколько безопасно использовать OS-платформы разработки?
  • Облачные сервисы для разработки программного обеспечения и совместной работы.

Практический опыт разработки ПО

  • Когда заказное ПО выгоднее готовых продуктов?
  • Водопадный подход или Agile?
  • Как эффективно управлять проектом разработки ПО?
  • Как создать собственную платформу разработки ПО на заказ: делимся опытом?

С докладами выступят:

Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь»;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ РСХБ;
Юрий Авилкин, директор по разработке и эксплуатации информационных систем, Ключевые системы и компоненты, группа «Трансмашхолдинг»;
Сергей Костин, CEO, BSL;
Валерий Лобанов, IT бизнес-партнер, МКБ;
Ярослав Шицле, руководитель направления «Разрешение IT & IP споров», Рустам Курмаев и партнеры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года

Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности

ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

Власти обязали МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрыть платные автотрассы сетями 4G

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще