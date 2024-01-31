Французский магнат покупает украинского сотового оператора за полмиллиарда долларов

Турецкий сотовый оператор Turkcell договорился о продаже своей украинской «дочки» «Лайфселл» за $525 млн. Покупателем выступит французский магнат Ксавье Ньели.

NIJ Capital покупает украинского оператора «Лайфселл»

Турецкий сотовый оператор Turkcell продает свою украинскую «дочку» «Лайфселл» за $525 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Покупателем выступит фонд NJJ Capital, принадлежащий французскому миллиардеру Ксавье Ньелю (Xavier Niel).

Turkcell анонсировал эту сделку в декабре 2023 г. Теперь после выхода новости Bloomberg Turkcell подтвердил, что в рамках сделки «Лайфселл» оценивается в $525 млн.

Однако финальная цена сделки еще не определена и будет зависеть от объема денежных средств и долговых обязательств. В сделку также войдут «дочки» «Лайфселл»: оператор call-центров «Глобал Билги» и владелец башенной инфраструктуры «Укртауэр».

У покупателя Ксавье Ньели есть телекоммуникационные активы в странах Европы, Африки и Ближнего Востока. Принадлежащая ему телекоммуникационная компания Iliad работает в соседней с Украиной Польше. Соответственно, между двумя странами наблюдается большой объем роумингового трафика.

История «Лайфселл»

«Лайфселл» был запущен в 2003 г. Первоначально компания называлась «Астелит» и работала под торговой маркой Life. Партнером Turkcell в проекте выступала группа System Capital Management украинского бизнесмена Рината Ахметова, передавшая в проект принадлежавшего ей сотового оператора стандарта dAMSP – DCC.

В 2015 г. Turkcell выкупил у SCM принадлежавшую ей 45% долю в «Астелит» за $100 млн, став, таким образом, единоличным владельцем данного актива. Позднее компания была переименована в «Лайфселл».

Арест акций «Киевстара» и «Лайселла»

Совладельцем Turkcell является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Петром Авеном и другими.

LetterOne также является крупнейшим акционером группы Veon, которая владеет крупнейшим на Украине сотовым оператором «Киевстар», а до недавнего времени также владела российским оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

В конце 2022 г. Украина ввела санкции против Михаила Фридмана, Петра Авена и другого совладельца LetterOne Андрея Косогова. Летом 2023 г. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении Фридмана.

В рамках соответствующих процессов осенью 2023 г. украинский суд арестовал 100% акций «Киевстара» и «Лайфселла». Позднее размеры арестованных долей были сокращены до 47,85% и 19,8%, то есть пропорционально долям LetterOne в Veon и Turkcell соответственно.

Сотовый рынок Украины

«Лайфселл» - третий по величине сотовый оператора на Украине, он обслуживает 8,5 млн абонентов.

Лидирует по размеру абонентской базы «Киевстар» с 24,8 млн абонентов. На втором месте находится «ВФ Украина» (торговая марка Vodofone) с 15,4 млн абонентов. Ранее эта компания принадлежала российским «Мобильным телесистемам» (МТС), сейчас ее владельцем является азербайджанский Backcell.