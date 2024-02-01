Испытана сверхдальнобойная модификация Wi-Fi, работающая на приличной скорости на расстоянии километров. Опрос

Технология Wi-Fi, как выяснилось, позволяет передавать данные на высокой скорости на расстояние вплоть до нескольких километров. Раньше дальность ограничивалась всего лишь несколькими метрами, и то при отсутствии помех в виде стен. Пропускной способности ее новой модификации на таком расстоянии достаточно даже для видеозвонков.

Пролонгированный Wi-Fi

Эксперты компании Morse Micro из сферы беспроводных технологий провели практический эксперимент, в ходе которого проверили возможности технологи HaLow – потенциально перспективной модификации всем известной технологии Wi-Fi. Их целью была передача данных как можно дальше на как можно более высокой скорости, и они добились впечатляющих результатов, пишет портал Tom’s Hardware.

В ходе испытаний исследователям удалось установить соединение между устройствами, отдаленными друг от друга на 2,9 км. Для обычных разновидностей Wi-Fi это недостижимый показатель – привычные всем беспроводные сети работают в радиусе нескольких метров, очень боясь стен и других препятствий, даже если это будут ветки деревьев. Увеличить дальность действия обычных сетей Wi-Fi можно при помощи специальных антенн-пушек, но широкого распространения они так и не получили.

Фото: jannoon028 / FreePik Дальность сетей Wi-Fi теперь измеряется не в метрах, а в километрах

Между тем, экспериментаторам удалось не только побить все мыслимые рекорды дальности передачи данных по Wi-Fi, но и сохранить вполне приличную для такого расстояния скорость. На дальности 500 метров между сопряженными устройствами информация передавалась «по воздуху» со скоростью 11 Мбит/с, что составляет около 1,4 мегабайта в секунду. На максимальной дальности скорость просела до 1 Мбит/с или около 130 килобайт в секунду.

Зачем это пользователям

Одно из возможных применений столь дальнобойного Wi-Fi – это возможность прямой передачи данных между удаленными устройствами без необходимости объединения их в проводную сеть, что не всегда возможно. Пользоваться интернет-сервисами для передачи данных (файлообменниками, облаками или мессенджерами) тоже не потребуется.

Хроники эксперимента

Также скорости, которой смогли добиться исследователи из Morse Micro, вполне хватит для совершения аудиозвонка, если речь о скорости на предельном расстоянии, а если сократить это расстояние, то пропускной способности хватит даже для видеозвонка.

Таким образом, стандарт HaLow, в теории, можно считать не заменителем, но альтернативой рациям и смартфонам, особенно там, где нет сигнала сотовой связи. К особенностям стандарта также относится более низкое энергопотребление в сравнении с обычными сетями Wi-Fi, особенно скоростной Wi-Fi 7 — сертификация этого стандарта состоялась в начале января 2024 г.

Особенности технологии

HaLow как технология сама по себе не является новой – описывающий ее стандарт, имеющий индекс 802.11ah, был опубликован в 2017 г. Тем не менее, за семь лет своего существования HaLow широкого применения не нашла, несмотря даже на отсутствие привязки к диапазонам 2,4 и 5 ГГц. И даже 6 ГГц, который требуется для Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, и с использованием которого в России постоянно возникают трудности, технологии HaLow тоже не нужен.

Wi-Fi 802.11ah эксплуатирует частоту 900 МГц. Многие аналитики сходятся во мнении, что наиболее широкое применение HaLow найдет в области интернета вещей, поскольку умные устройства, контактирующие между собой, нередко находятся на значительном удалении друг от друга, вследствие чего часто вынуждены контактировать не по Wi-Fi, а через сотовую сеть.

Модули беспроводной связи, поддерживающие такой стандарт, существуют, и некоторые из них даже имеют сертификаты альянса Wi-Fi Alliance, занимающегося развитием технологии Wi-Fi, американской Федеральной комиссии по связи (FCC). Это минимальный набор лицензий для массового выпуска микросхем, и таковой имеется у чипа MM6108 разработки компании Morse Micro, который и использовался во время эксперимента.