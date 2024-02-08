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Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года

27 февраля 2024 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR 2024».

27 февраля 2024 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR 2024».

С докладами выступят:

Алексей Сидорин, руководитель экосистемы интранета, «Яндекс»;
Елена Суслова, директор по персоналу, «SPAR-Калининград»;
Николай Лазарев, директор по развитию и поддержке информационных систем, «Росводоканал»;
Екатерина Балыкина, заместитель директора по персоналу, «Трансконтейнер»;
Елена Кондратьева, руководитель организационного развития и автоматизации HR-функций, Торговая сеть «Европа»;
Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, Национальный расчетный депозитарий;
Роман Горин, бизнес-партнер по автоматизации HR, ОЦО, «Агропромкомплектация»;
Анна Свергуненко, рекрутмент бизнес-партнера, руководителя отдела подбора и адаптации персонала, ANCOR;
Екатерина Кобзарь, HR-директор, агентство интернет-маркетинга «Media 108»;
Дарья Колотова, Product Owner, R-Style Softlab;
Марат Галиев, ведущий технический специалист, «Тинькофф»;
Илья Викулов, менеджер команды продаж, Directum HR Pro;
Роман Иванов, менеджер ИТ-проектов, «Иностудио»;
Представители компании «БОСС. Кадровые системы»;
Представители компании «Улей»;
Представители компании «Рязанов и Партнеры».

Основные вопросы к обсуждению:

Тенденции цифровизации HR в России

  • Как движется переход на КЭДО.
  • Российские инструменты организации удаленной и гибридной работы.
  • Как ИТ помогают решать проблему дефицита кадров.
  • Как грамотно сформировать штатное расписание.
  • Обучение и развитие персонала.
  • Цифровизация оценки сотрудников.
  • Повышение мотивации с помощью ИТ-инструментов.
  • Развитие корпоративной культуру.
  • Цифровое управление командами разработки.

Технологии для HR-подразделений

  • Корпоративный портал — основные задачи.
  • Как быстро перестраивать кадровые бизнес-процессы.
  • Сервисы подготовки кадровой документации.
  • Роботы в работе HR-службы.
  • Нужен ли сотруднику личный кабинет.
  • Как сделать обучение интересным.
  • Инструменты для управления линейным персоналом.
  • Специфика работы с удаленными сотрудниками.

Практика цифровизации HR

  • Цифровой HR — разбираем кейсы.
  • Инновационные решения в сфере управления персоналом.
  • Какие проблемы пока не удается решить.
  • Что такое настоящий цифровой офис.
  • Как обосновать эффективность вложений к цифровизацию HR.
  • Какие облачные HR-сервисы есть на рынке.
  • Электронная цифровая подпись — варианты реализации.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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