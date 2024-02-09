Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома

Ассоциация компаний связи обратилась в столичную прокуратуру из-за требований ГБУ «Жилищник» заключать с управляющими компаниями договоры, повышающие цену за доступ в многоквартирные дома. Тогда как в Госдуме проходит уже второе чтение законопроект, предлагающий вообще отменить такую плату в целях защиты свободной конкуренции.



Повышение цен за доступ в МКД

Ассоциация компаний связи (АКС, объединяет 10 московских провайдеров широкополосный доступ в интернет) 24 января 2024 г. обратилась в столичную прокуратуру из-за требований заключать договоры с ГБУ «Жилищник» с повышением цены за доступ в многоквартирные дома (МКД) и дополнительные услуги, как выяснил «Коммерсант». Прокуратура приняла обращение к рассмотрению.

Управления ЖКХ по САО и ЮВАО в январе 2024 г. разослали 49 провайдерам форму договора на размещение и доступ к оборудованию в МКД, которые находятся в управлении ГБУ «Жилищник».

Компаниям предлагают заключить договор на размещение оборудования на чердаках, в подвалах, подъездах и дополнительные услуги, по которому операторы должны платить две тыс. руб. в месяц за каждый дом. При этом, по словам президент АКС Алексея Стурова, старые цены за размещение и доступ к оборудованию составляли до 500 руб. в месяц за дом.

В «МегаФоне» и «Вымпелкоме» подтвердили изданию, что получают письма от управляющих компаний (УК) с требованием заключить договоры на допуслуги по ценам «значительно выше среднерыночных в Москве».

Конкуренция сокращается

Летом 2023 г. УК, включая ГБУ «Жилищник», уже расторгали договоры с операторами в одностороннем порядке и вынуждали заключать новые по повышенной ставке, пишет газета.

Тогда Минцифры собиралось разобраться в ситуации. А Департамент информационных технологий Москвы просил принять меры по недопущению подобных ситуаций, так как установление препятствий к доступу операторов в жилые дома «напрямую влияет на качество услуг связи для жителей города Москвы».

«Часть малых операторов будут не в состоянии платить экономически не обоснованную цену за доступ в дома и уйдут с рынка. Конкуренция сократится», — считает глава Ассоциации малых операторов связи (объединяет более 100 компаний) Дмитрий Галушко. Он полагает, что повышение платы за доступ в дома также приведет и к росту цен для абонентов.

Позиция госорганов

Минцифры сообщило CNews свою позицию по этому вопросу в июне 2023 г : «С 2016 г. отрасль связи отстаивала право на честную конкуренцию. Все это время недобросовестные УК под надуманными предлогами запрещали доступ в МКД компаниям, которые не находились под их покровительством. Плата за размещение оборудования, которое провайдеры устанавливают в МКД для обслуживания абонентов, постоянно росла — в среднем на 15-20% в год. И эти деньги не шли на содержание домов».

Госдума начала рассмотрение законопроекта о недискриминационном доступе операторов связи в МКД в ноябре 2022 г. 30 июня 2023 г. он был принят в первом чтении.

Согласно законопроекту, в Законе «О связи» появится норма о том, что плата за размещение операторами сетей связи в МКД не взимается, а Жилищный кодекс дополнится нормой о том, что размещение таких сетей будет осуществляется без решения общего собрания собственников, а при наличии хоть одного договора об оказании услуг связи с собственником или нанимателем жилого помещения в этом доме.

«Отсутствие конкуренции при доступе операторов связи в МКД значительно ущемляет права собственников жилых помещений, которые лишены возможности самостоятельно выбрать оператора, наиболее полно отвечающего их потребностям и запросам», — считают авторы документа. В пояснительной записке подчеркивается, что право на свободный доступ к информации гарантировано Конституцией.

В Правительстве поддержали концепцию законопроекта, но обратили внимание на ряд спорных моментов. Комиссия Госдумы тоже высказала и ряд замечаний. Сейчас документ проходит второе чтение.

В Стратегию развития отрасли связи до 2035 г., представленную Минцифры в августе 2023 г. , тоже вошли меры для снижения издержек операторов связи при развертывании инфраструктуры, в том числе в многоквартирных домах.

Как сейчас провайдеры работают в МКД

Сейчас для размещения оборудования в МКД оператору связи нужно получить поддержку 2/3 голосов на общем собрании собственников жилья. Только после этого он может размещать свое оборудование в МКД.

На практике это почти невыполнимая задача, считают в Минцифры. По данным ВЦИОМ, которые представители министерства предоставили CNews в феврале 2023 г., 39% собственников жилья не участвовали в общих собраниях, 35% — принимали участие один-два раза, а регулярно посещают собрания только 26%.

Расходы операторов на размещение оборудования

Расходы операторов связи на размещение инфраструктуры связи в МКД ежегодно растут. По данным Минцифры, плата операторов за размещение своего оборудования в МКД за последние пять лет выросла в пять раз — до 20 млрд руб. Это напрямую влияет на доступность и скорость подключения — за три года Россия опустилась со второго на четвертое место в мире среди стран с самым дешевым домашним интернетом.

Если в 2019 г. расходы «Ростелекома» составляли 1,49 млрд руб., то в 2022 г. они превысили 1,8 млрд руб. У МТС эти расходы за указанный период выросли с 404,5 млн руб. до 557,4 млн руб., у «Эр-Телеком» — с 713,1 млн руб. до 806,7 млн руб. При этом речь идет исключительно об оплате доступа в МКД, которая не включает в себя расходы на электроэнергию, производство и монтаж оборудования.