Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

CNews приглашает вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г.

CNews приглашает вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г.

Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к этой задаче добавилось импортозамещение, которое постепенно трансформировалось из простой замены решений покинувших российский рынок иностранных вендоров в курс на обеспечение технологической независимости.

Чтобы ее добиться, надо внедрять не просто аналоги уже существующих продуктов, а решения, превосходящие их по качеству. Однако такое внедрение стоит недешево. Поэтому надо уметь правильно расставлять приоритеты и фокусироваться на проблемах, решение которых принесет реальную выгоду.

Основные темы конференции

Цифровая стратегия российского бизнеса

Как изменились темпы цифровой трансформации?

Импортозамещение как возможность цифровых преобразований.

Как обеспечить технологическую независимость?

Господдержка заказчиков и разработчиков.

Компании объединяются для создания лучших решений.

Как меняется роль кибербезопасности?

Из собственной инфраструктуры в облака.

Экономическая эффективность — задача №1.

Востребованные технологии

Масштабные проекты или цифровизация актуальных задач?

Как сформировать требования к новым решениям?

От монолитных систем к цифровым платформам.

Технологии для организации безопасной разработки.

Как ускорить time-to-market.

Какие услуги можно получить как сервис?

Искусственный интеллект как необходимое направление цифровой трансформации.

Место больших данных в цифровой стратегии.

Успешные кейсы

Организационные сложности цифровой трансформации.

Как убедить бизнес в необходимости проекта?

Экономический эффект от внедрения инноваций — разбираем кейсы.

Как создать надежный технологический задел на будущее?

Когда лучше выбрать собственную разработку?

Как избежать ошибок при цифровизации?

Среди докладчиков на данный момент:

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;

Павел Лисин, ИТ-директор, МАЗ «Москвич»;

Ксения Позднякова, директор по ИТ, ГК «Самолет»;

Руслан Гулевич, директор по развитию цифровых технологий, Группа «Илим»;

Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная горнорудная компания»;

Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и ИТ, «Атомстройэкспорт»;

Денис Сологуб, директор по информационным технологиям и цифровой трансформации, Управляющая компания «Транспортное машиностроение».

Приглашаются для выступления с докладом:

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, РЖД;

Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, «Росатом»;

Сергей Сергеев, директор по ИТ, «Лента»;

Дмитрий Холкин, вице-президент по цифровой трансформации и ИТ, НЛМК;

Андрей Бурилов, член правления – управляющий директор по ИТ, «Московская биржа»;

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «Евраз»;

Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомлектация»;

Владимир Замаруев, директор по информационным технологиям, Уральский завод гражданской авиации;

Виталий Задорожный, директор по информационным технологиям, Альфа-Банк;

Дмитрий Якоб, директор по ИТ, «Трубная металлургическая компания»;

Максим Варзега, ИТ-директор, Tablogix;

Артем Петров, генеральный директор ГК «Русагро Технологии», член наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ;

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, Московский Кредитный Банк;

Денис Гузовский, член правления - руководитель блока информационных технологий, «Росгосстрах»;

Владимир Трояновский, заместитель генерального директора, НСПК;

Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»;

Виталий Гатин, заместитель ИТ-директора по информационно-техническому сопровождению и связи, «Ижевский радиозавод»;

Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;

Алексей Карпунин, ИТ-директор холдинга «БКС Мир инвестиций».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.